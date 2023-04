Imola ci prova Bologna è più forte

Una prova solida e coraggiosa non è sufficiente all’Imola Rugby per avere la meglio su Bologna che espugna lo Zanelli-Tassinari col punteggio di 17-27.

I rossoblù mettono alle corde a tratti una squadra compatta come quella felsinea, quarta forza del campionato di serie B. All’inizio i romagnoli vanno in vantaggio con una meta di Salvadori, trasformata da Martinelli. Bologna sembra in difficoltà, ma i padroni di casa non ne approfittano, calando d’intensità nel finale del primo tempo e i felsinei trovano due marcature che valgono il vantaggio all’intervallo, prima che un calcio piazzato di Martinelli riporti i suoi in partita. In avvio di ripresa, gli ospiti entrano in campo più concentrati, siglando due mete. Imola non molla e, rinfrancata da una mischia in grado di mettere in difficoltà gli avversari, reagisce andando in meta troppo tardi grazie all’argentino Smidt.

Imola avrebbe meritato almeno un punto. I ragazzi di Morton nella prossima gara sono attesi da uno scontro complicatissimo, visto che oggi faranno visita al Florentia, terza in graduatoria.