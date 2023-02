Imola ci prova, Firenze non fa sconti

Nulla da fare per un’Imola Rugby acciaccata ma combattiva per vincere contro Firenze (10-41). Seppur in piena emergenza i rossoblù sono protagonisti di una gara positiva facendo faticare la quarta forza. Si è trattato di un atteggiamento ben diverso rispetto alla brutta sconfitta con Livorno. L’andamento del match vede spesso i toscani protratti in avanti ma Imola non demorde, chiudendo la prima frazione di gioco sullo 0-24. Nella ripresa, gli ospiti premono sull’acceleratore ma i padroni di casa costruiscono due mete, grazie a Romano.

Lorenzo Collina, classe 2005, prodotto del vivaio, si è disimpegnato di fronte ad avversari navigati e di spessore. Risultato a parte, qualche buona news è arrivata dagli altri campi, visto che quasi tutte le dirette concorrenti non hanno vissuto un buon fine settimana. La lotta per salvarsi è ancora aperta, considerando che si sono giocati poco più della metà degli incontri.