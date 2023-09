Imola: Imolese, primi 3 punti d'oro con Vlahovic. Tocco magico!

IMOLESE

1

AGLIANESE

0

IMOLESE: Nannetti, Ale, Dall’Osso, Ciucci; Garavini (dal 54’ Konate), Gulinatti, Dalmonte, Diawara (dall’ 89’ Elefante); Vlahovic (dal 54’ Capozzi), Rizzi (dal 75’ Spatari), Reinero (dal 65’ Mattiolo). All.D’Amore. A disp: Adorni, Cavazza, Brandi, Manes.

AGLIANESE: Moretti, Maloku, Pupeschi, Viscomi, Perugi (dal 46’ D’Ancona); Ranelli, Marino, D’amico (dal 46’ Santarpia); Gabbianelli (dal 75’ Simonetti), Lika (dal 65’ Bifini), Poli (dal 65’ Bocalon). All.Maraia. A disp: Vilardi, Fiaschi, Marcellusi, Zumpano.

Arbitro: Maksym Frasynyak di Gallarate.

Reti: 10’pt Vlahovic.

Note: ammoniti Bifini, Dalmonte, D’Ancona.

Arriva contro l’Aglianese, al Galli, il primo successo in campionato dell’Imolese, a cui basta una rete di Vlahovic per strappare i primi tre punti della stagione. Ordinati, attenti e compatti, i rossoblù, che cancellano il ko di Molinella e lanciano un primo importante segnale alle avversarie del girone. C’è Dalmonte in mezzo, a sostituire lo squalificato Sadek, davanti, confermata la coppia Rizzi-Reinero. Dopo un paio di interventi salva-risultato di Nannetti, l’Imolese passa: minuto 11, Ale lancia in profondità Diawara, lo spagnolo si invola sulla destra, entra in area, e serve Vlahovic, che raccoglie il cross e batte Moretti per l’1-0. Immediata la risposta dell’Aglianese, ma questa volta è la traversa a negare il gol del pari. Dall’altra parte è sempre la coppia Diawara-Vlahovic a rendersi pericolosa, col serbo classe 2005 che, da buona posizione, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Superata la metà del primo tempo, i rossoblù ci riprovano: Diawara, scatenato, scappa via sulla fascia e pesca al centro Reinero, ma la conclusione dell’argentino è troppo debole per impensierire Moretti. Nella ripresa, la musica non cambia. L’Aglianese tiene bene il campo, ma senza incidere, mentre l’Imolese punge in contropiede. I neo entrati Konate e Mattiolo seminano il panico, andando entrambi vicino al raddoppio, dall’altra parte Maraia cambia le carte in tavola, inserendo Bocalon e Simonetti, ma senza ottenere alcun effetto. La band di D’Amore regge i timidi assalti toscani anche nei 5’di recupero, portando a casa tre punti più che meritati. Domenica prossima, il derby con il Progresso.

Giovanni Poggi