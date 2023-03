Imola spreca troppo contro Jesi Ora c’è Viadana

L’equilibrio regna sovrano, ma è Jesi ad avere la meglio sull’Imola Rugby col punteggio di 24-20. Con condizioni atmosferiche proibitive i giocatori guidati da coach Sam Morton hanno offerto una performance importante, opposta a una squadra solida, come testimonia la sesta posizione in classifica. Imola non sfrutta la mole di occasioni mancando di cinismo negli ultimi metri della metà campo avversaria. In avvio i marchigiani hanno portato la sfida dalla propria parte, portandosi in vantaggio sul 10-3. I rossoblù reagiscono colpo su colpo, ma i padroni di casa vanno sul 17-10 alla fine della prima frazione di gioco.

Nella ripresa Imola impone un grande forcing alla ricerca del pari. A tempo scaduto i romagnoli avrebbero trovato il pari ma il giudice di linea annulla per un avanti ospite che ha lasciato perplessi Morton e il suo staff.

Imola si accontenta di un punto utile a smuovere la classifica.

Le notizie meno positive arrivano dagli altri campi, perché i Lions Amaranto hanno espugnato Formigine, mettendo nove punti tra sé e la stessa Imola. Nel prossimo turno i rossoblù attendono al "Zanelli- Tassinari" la capolista Viadana B, per una partita proibitiva. "Siamo stati protagonisti – dice il vice allenatore Alessandro Santandrea – di una partita di buon livello, come avevamo chiesto in settimana. Domenica recupereremo Venturi, mentre dovremo fare a meno di Romano, che potrebbe avere riportato un serio infortunio al tendine d’Achille".

La classifica: Viadana B 60, Florentia 57, Giacobazzi Modena 53, Bologna Rugby 39, Firenze 38, Jesi 27, UR San Benedetto 19, Cus Siena, Highlanders Formigine e Lions Amaranto 16, Imola 7.

Mirko Melandri