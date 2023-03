Imola travolta in casa 5-80 dalla capolista Viadana Ma il distacco dalla zona calda rimane invariato

La capolista Viadana B demolisce l’Imola Rugby allo Zanelli Tassinari imponendosi col punteggio di 5-80. La formazione allenata dal tecnico Gamboa si è rivelata fuori categoria, non solo per i rossoblù, ma per l’intera cadetteria, con una rosa completa. La domenica è stata complicata per i rossoblù, senza capitan Romano probabilmente per tutta la stagione a causa di un infortunio, visto che Viadana ha trovato mete in rapida sequenza. Dopo un primo tempo chiuso 42-0, Imola ha parzialmente reagito firmando l’unica meta grazie a Morigi, prima che Viadana archiviasse l’incontro sull’80-5. Nessuna delle dirette concorrenti ha mosso la classifica, e il distacco dalla zona salvezza rimane invariato. I ragazzi di Morton hanno tre settimane di sosta, visto che domenica 19 riposeranno per poi scendere in campo con Bologna, in una partita complicata, ma non impossibile. " Inutile negare – dice il vice allenatore Alessandro Santandrea – che c’è un po’ di delusione per la prestazione. In certe situazioni di gioco li abbiamo messi in difficoltà, ma abbiamo regalato troppe mete, mostrando una leggerezza mentale che non può avere una squadra che si deve salvare. Ora abbiamo tre settimane fondamentali per il recupero degli infortunati, ma soprattutto per preparare al meglio la difficile gara con Bologna".

Altre gare: Firenze-Jesi 41-0, Giacobazzi Modena-Highlanders Formigine 22-7, Lions Amaranto-Bologna Rugby 15-28, Ur San Benedetto-Florentia 17-33. Riposava: Cus Siena.

Classifica: Viadana B 65, Florentia 62, Giacobazzi Modena 58, Bologna Rugby 44, Firenze 43, Jesi 26, Ur San Benedetto 19, Highlanders Formigine, Cus Siena, Lions Amaranto 16, Imola 7. m.m.