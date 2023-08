Imolanuoto a Roma: Polieri e Castiglioni brillano ai Campionati Assoluti di Imola

Le vittorie di Alessia Polieri e di Arianna Castiglioni, oltre a diversi podi, illuminano la bacheca dell’Imolanuoto ai campionati assoluti estivi a Roma. Alessia Polieri ha trionfato nei 400 misti, con il tempo di 4’46’’09, ma l’imolese che si allena a Caserta ha portato a casa anche l’argento nei 200 misti (2’17’’25). La Polieri aveva centrato anche la finale dei 200 farfalla, dove è incappata in una squalifica per nuotata irregolare, mentre si è fermata alle batterie nei 200 dorso e nei 100 farfalla. Sono due le vittorie per Arianna Castiglioni: i 100 rana con il tempo di 1’07’’41, trovando sul podio anche Giulia Verona, terza in 1’08’’90, quindi il bis con i 50, chiudendo in 30’’86, con Verona quarta in 32’’03. Giulia Verona si è poi presa il bronzo nei 200 rana in 2’31’’35. Bene anche Carlotta Zofkova che ha concluso al secondo posto la finale dei 100 dorso in 1’02’’12, mentre nei 50 è arrivata quarta in 29’’20. Spostandoci al maschile, c’è il terzo posto di Stefano Saladini nei 100 rana (1’01’’25), con Andrea Castello settimo in 1’02’’20. Saladini è arrivato anche quarto nei 50 in 28’’02 e quinto nei 200 con il tempo di 2’14’’38. Spostandoci a Chengdu, in Cina, sede delle Universiadi si registrano il bronzo di Giovanni Izzo con la staffetta 4x100 stile e quello di Alessandro Pinzuti con la 4x100 mista mista (quarto nella finale dei 100 rana) mentre Alessia Ferraguti si è fermata al decimo posto nelle semifinali dei 100 rana. Non si fermano gli impegni estivi di due ranisti imolesi reduci dai Mondiali, visto che Anita Bottazzo e Simone Cerasuolo saranno ai Campionati Europei Under 23 a Dublino dall’11 al 13 agosto.

l. m.