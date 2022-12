Imolanuoto, arriva Castiglioni Casella: "Per noi è un onore"

Un’altra stella della rana azzurra va ad arricchire il gruppo Imolanuoto. A partire da lunedì Arianna Castiglioni si allenerà a Imola, sotto la guida di Cesare Casella, al fianco dell’amica e rivale Martina Carraro e degli altri ranisti imolesi. Una trattativa di nuoto-mercato, chiusa nel giro di poche ore. Dopo aver interrotto la collaborazione con Andrea Sabino, precedente allenatore a Caserta (come annunciato dal stesso tecnico martedì sui social), Castiglioni ha preso contatto con la società imolese e ieri ecco l’ufficializzazione dell’Imolanuoto che si prepara ad accogliere la nuotatrice classe 1997 nativa di Busto Arsizio, facente parte delle Fiamme Gialle e da anni nel giro della nazionale (oro agli Europei in corta a Kazan nei 50 rana) dove negli ultimi eventi l’abbiamo vista dare vita a interessanti testa a testa in azzurro con la stessa Carraro e Benedetta Pilato per il primato nella rana.

"Un arrivo per certi versi inaspettato e tutto molto rapido – commenta Cesare Casella –. Arianna mi ha chiamato per dirmi che non sarebbe rimasta a Caserta e che dopo averne parlato con i responsabili delle Fiamme Gialle e con il direttore tecnico della nazionale Cesare Butini, era interessata a venire a Imola. È una situazione che mi riempie di orgoglio e soddisfazione, ma allo stesso tempo di responsabilità perché mi rendo conto di avere un’atleta di altissimo profilo. Ma la situazione è stimolante perché in un gruppo già consolidato con Carraro, Fabio Scozzoli, Federico Poggio e Simone Cerasuolo, abbiamo pensato che Arianna possa essere una risorsa in più. La conosco per averla vista nel giro della nazionale ed è un’ottima persona, oltre ad avere grandissime qualità; ma altro non posso dire non avendola allenata precedentemente".

Castiglioni si allenerà a Imola dal 2 gennaio, dall’8 al 21 dovrebbe unirsi al gruppo di azzurri che comprende anche Carraro, Poggio, Cerasuolo e Scozzoli (tornato in vasca dopo l’operazione) che proseguirà la preparazione a Livigno, seguiti anche da Casella. In chiusura sono usciti i risultati ufficiali della Coppa Brema, campionato italiano a squadre disputata su concentramenti regionali, che ha visto l’Imolanuoto chiudere al quinto assoluto al femminile e al settimo al maschile.

Luca Monduzzi