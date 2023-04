Imolanuoto Night Edition, in acqua coi campioni

L’esibizione di Fabio Scozzoli, Martina Carraro, Federico Poggio, Simone Cerasuolo, Arianna Castiglioni e non solo, l’inedita 4x50 rana e a concludere una mega staffetta finale che porterà il centinaio di ragazzi e ragazze del settore giovanile dell’Imolanuoto in corsia assieme ai propri beniamini. Tutto questo è Imolanuoto Night Edition, la festa di tutti i nuotatori della società imolese, dai più piccoli (di 6-7 anni) fino ai campioni assoluti, tutti in vasca questa sera alla piscina comunale (ingresso libero). "È partita la prima volta col nuoto sincronizzato che faceva questa manifestazione in notturna con i suoi atleti, il modello ci è piaciuto e l’abbiamo voluto riproporre anche con l’agonistica – racconta il presidente dell’Imolanuoto Mirco Piancastelli – e nell’occasione presenteremo anche i ragazzi della sezione di nuoto paralimpico che hanno già iniziato a fare le prime gare".

A partire dalle 20 le corsie si riempiranno di nuotatori e nuotatrici, dai campioni assoluti, passando per tutti i ragazzi delle giovanili e quelli del nuoto paralimpico, fino ad arrivare alla spettacolare staffetta 4x50 rana che vedrà scendere in vasca il quartetto formato da Fabio Scozzoli, Simone Cerasuolo, Martina Carraro e Arianna Castiglioni. E a chiudere la serata una grande staffetta finale che coinvolgerà tutti i ragazzi presenti che si divideranno in cinque squadre capitanate da Scozzoli, Carraro, Cerasuolo, Castiglioni e Federico Poggio. Un’iniziativa voluta per fare vivere ai ragazzi e alle ragazze imolesi la bellezza dello stare in acqua assieme ai campioni di cui vedono e sentono le gesta in vasca.

"Noi vogliamo che i campioni vengano a contatto con i ragazzi perché la filosofia dell’Imolanuoto è quella di far appassionare i bambini all’attività agonistica e lo fanno se hanno dei campioni da ammirare. Ma con questo vogliamo anche far conoscere alla città le nostre potenzialità". Potenzialità che da anni hanno reso l’Imolanuoto la società numero uno in Italia nella rana.

"A Imola ci sono atleti che sia al maschile che al femminile valgono la finale ai Mondiali – chiude Piancastelli –. In più si unirà a noi anche Alessandro Pinzuti, che ha deciso di venire a Imola per preparare le Olimpiadi di Parigi e arriverà già nella giornata di oggi. Anche il direttore tecnico della nazionale Cesare Butini consiglia ai ranisti di venire a Imola dove, con tutti i nostri limiti, abbiamo un bel gruppo".

Luca Monduzzi