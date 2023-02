Imolese, a Carrara serve una grande impresa

di Giovanni Poggi

Il primo esame della nuova era di Mauro Antonioli sulla panchina rossoblù si chiama Carrarese, avversario oggi pomeriggio dell’Imolese allo stadio dei Marmi (ore 17.30). Un test altamente complicato se si considera la classifica, che vede gli apuani in piena corsa playoff – sesti a -6 dal quarto posto -, e il valore della formazione allenata da mister Dal Canto, che può contare su pedine esperte e di qualità. Su tutte il bomber bolognese Alessandro Capello, con 9 reti all’attivo, l’ultima decisiva per il successo sul Pontedera (1-0), il terzo in fila per i marmiferi dopo quelli su Gubbio e Montevarchi. Una squadra in grande forma contro una che ha balbettato e non poco negli ultimi mesi, e che ora più che mai crede e spera nella cura del tecnico lombardo, arrivato ad inizio settimana per prendere il posto di Anastasi, esonerato pochi giorni prima del match col Cesena diretto da Sintini, e chiuso con la sconfitta per 4-2. Pochi allenamenti assieme al gruppo, ma Antonioli ha già la carica giusta per trascinare il gruppo lontano dai guai – "Ho trovato i ragazzi motivati: il pericolo quando non vengono i risultati è che la squadra possa essere demoralizzata, invece ho visto calciatori desiderosi di uscire da questa situazione difficile. In questi pochi giorni abbiamo cercato di lavorare sull’aspetto motivazionale e tattico, concentrandoci esclusivamente su quello che dobbiamo fare con grande convinzione". Possibile qualche cambio a livello di assetto, ma sarà l’atteggiamento a fare la differenza.

"Sto valutando qualche cambiamento, ma quello che mi interessa è l’atteggiamento propositivo che deve avere la squadra. Dobbiamo a tutti i costi cercare di fare punti per accorciare la classifica, anche se sappiamo che non sarà facile. Sono stato felice di essere richiamato, non mi piace lasciare le cose a metà – prosegue Antonioli, contento di essere tornato in panchina a due mesi e mezzo di distanza dall’esonero -. Avevamo iniziato un percorso secondo me molto positivo, con la squadra sempre fuori dalla zona play out, ma dire che l’Imolese oggi avrebbe potuto avere più punti non sarebbe giusto e, soprattutto, non si potrà mai avere la controprova". Solidità: la parola chiave per provare a fare punti oggi a Carrara.

"Sicuramente dobbiamo cercare di commettere meno errori possibili, anche perché affrontiamo una signora squadra, molto ben allenata: sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra le due fasi. I numeri parlano chiaro, bisognerà essere più solidi e cercare di sfruttare le qualità importanti che abbiamo nel reparto offensivo. Dobbiamo dimostrare di essere squadra di categoria".

Le altre gare: Torres-Alessandria, San Donato-Fermana, Gubbio-Fiorenzuola, Rimini-Siena, Entella-Montevarchi, Ancona-Olbia, Recanatese-Pontedera, Lucchese-Vis Pesaro, Cesena-Reggiana.

La classifica: Reggiana 61, Cesena 57, Entella 53, Ancona 48, Gubbio 43, Carrarese, Pontedera 42, Siena 40, Rimini 37, Lucchese, Fiorenzuola 36, Fermana 35, Torres 30, Recanatese, Vis Pesaro 29, San Donato 26, Alessandria 25, Olbia 24, Imolese 20, Montevarchi 19.