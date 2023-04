Imolese a Pesaro per provare il grande salto

di Giovanni Poggi

"Finché la matematica ce lo permette, continueremo a credere nella salvezza diretta". Prova a guardare al futuro con ottimismo mister Antonioli, in attesa di scendere in campo questa sera a Pesaro con la sua Imolese, nel delicato scontro diretto con la Vis (ore 20.30), sopra di un solo punto in classifica rispetto ai rossoblù nel bel mezzo della zona playout. A tre giornate dalla fine, i passi falsi non sono più ammessi e due sono le ragioni chiave per cui l’Imolese dovrà cercare di uscire dal Benelli indenne e, possibilmente, con tre punti in tasca: in primis per allontanare definitivamente il fanalino di coda Montevarchi e dire così addio alle possibilità di retrocessione diretta, in secondo luogo per provare ad accaparrarsi la migliore posizione possibile nella griglia per gli spareggi salvezza. Oltre al fatto che un eventuale successo, questa sera, consentirebbe di tenere vive le ultime speranze di raggiungere il 15° posto, quello che garantirebbe la salvezza.

"La speranza di uscire dai playout c’è ancora, la matematica non ci condanna. Sappiamo però che non sarà facile, visto che servirebbero nove punti nelle prossime tre partite, però ci speriamo ancora – commenta Antonioli alla vigilia –. A prescindere da ciò, comunque, bisognerà fare più punti possibili in vista degli eventuali playout, per poi affrontarli nel caso nella migliore posizione possibile".

Tre gli assenti questa sera: gli squalificati Zanini e Maddaloni, a cui si aggiunge l’infortunato Faggi. "Le condizioni della squadra sono buone e in crescita: al netto delle assenze, siamo convinti di andare là e fare una grande partita. Sono contento di come la squadra ha approcciato l’ultima partita, dove avremmo sicuramente meritato qualcosa in più. Ho ottenuto le risposte e la reazione che cercavo dopo la brutta prestazione di Pontedera". Vis Pesaro reduce da 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, un ruolino che ha condannato all’esonero Oscar Brevi: al suo posto è arrivato a inizio settimana l’ex tecnico del Novara Simone Banchieri, che debutterà proprio questa sera contro i rossoblù. "Quando affronti una squadra fresca di cambio di guida tecnica le incognite sono sempre tante, per questo in preparazione del match ci siamo concentrati più su noi stessi, e sui nostri concetti, che sugli avversari. E’ possibile che l’arrivo di un nuovo mister ci possa appunto creare comunque dei problemi durante la gara, ma resto carico e fiducioso al massimo nei miei ragazzi. Proveremo ad approfittare del loro momento negativo".

Le altre gare: Torres-Carrarese, Alessandria-Ancona, Pontedera-Montevarchi, San Donato-Cesena, Reggiana-Fermana, Rimini-Fiorenzuola, Siena-Gubbio, Recanatese-Olbia, Lucchese-Entella.

La classifica: Entella, Reggiana 74, Cesena 70, Gubbio, Carrarese 58, Ancona 55, Pontedera 53, Siena 48, Lucchese 47, Rimini 45, Fermana, Recanatese 43, Fiorenzuola 39, Olbia, Torres 38, San Donato 34, Vis Pesaro 33, Alessandria, Imolese 32, Montevarchi 27.