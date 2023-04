Imolese, Antonioli è già in forma playout

di Giovanni Poggi

E così sarà la Vis Pesaro l’avversaria dell’Imolese ai prossimi playout. L’ufficialità è arrivata domenica al termine dell’ultima giornata di regular season, con i marchigiani che, battendo la Carrarese al Benelli, si sono assicurati il sedicesimo posto, superando al fotofinish l’Alessandria, sconfitta nel finale contro il Cesena.

Carte ribaltate all’ultimo, sul tavolo del girone B di serie C, non cambia invece il discorso relativo ai vantaggi e agli svantaggi nel doppio confronto salvezza, con l’Imolese e il San Donato (rispettivamente diciannovesima e diciottesimo) che dovranno affrontare le due sfide con un solo risultato su tre a propria disposizione.

Per la prima volta, a differenza delle tre stagioni precedenti, i rossoblù saranno obbligati a vincere: prerogativa non da poco, visto che nelle ultime tre edizioni proprio il vantaggio del miglior piazzamento e, di conseguenza, della possibilità anche di poter pareggiare entrambe le sfide, è risultato decisivo.

Da capire, oggi, resta soltanto quando verranno giocate queste sfide, visto il caos che sta attraversando la serie C, tra ricorsi e penalizzazioni che renderanno pressoché inevitabile lo slittamento dei playoff.

E lo stesso potrebbe valere anche per i playout, programmati per sabato 6 (l’andata) e sabato 13 maggio (il ritorno), date che oggi invece non sono più così certe, visto e considerato l’iter giudiziario in corso per le penalizzate Monterosi (attualmente salvo), Viterbese (retrocessa, ma aggrappata alle decisioni del Collegio di Garanzia) e per l’Imolese stessa.

Per la poule-promozione, la squadra interessata è invece il Siena, già penalizzato di due punti per mancati versamenti Irpef e a rischio di un ulteriore deferimento, che potrebbe cambiare ancora la classifica.

Tutti motivi che hanno portato Il Consiglio Direttivo di Lega Pro a rinviare la riunione tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai playoff programmata per ieri, e a convocare per giovedì un’altra riunione di Consiglio, dove sarà fatto il punto della situazione e saranno prese eventuali nuove decisioni.

Più probabile che i playoff possano cominciare non più domenica, ma giovedì 11 maggio, e uno scenario simile potrebbe riguardare anche l’inizio dei playout, anche se al momento non è stata ufficializzata alcuna variazione.

L’Imolese, nel frattempo, resta alla porta, dopo il punto ininfluente ai fini della classifica, ma importante per il morale ottenuto domenica contro la Reggiana, fresca di promozione in serie B, davanti ai 15mila del Città del Tricolore.

Da Reggio, Antonioli si porta dietro anche la buona notizia che nessuno dei diffidati ha subito ulteriori sanzioni, così, oltre alla speranza di veder svuotata parte dell’infermeria, il tecnico lombardo, in vista della doppia sfida-salvezza, potrà fare affidamento su una rosa quasi al completo.