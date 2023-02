Imolese, Antonioli: "È una finale mondiale"

di Giovanni Poggi

Cinque sconfitte casalinghe consecutive e una classifica che piange: oggi al Galli col Gubbio (ore 14.30) l’Imolese è obbligata a fare punti. Quasi un girone senza vittorie interne – l’ultima il 29 ottobre contro la Fermana, sempre con Antonioli in panchina – poi solo pareggi e sconfitte, che hanno rallentato e non poco il cammino dei rossoblù. Di fronte c’è il Gubbio, sesta forza del campionato, ma reduce da un periodo complicato con un solo 1 successo conquistato nelle ultime 9 gare, e per questo assetato di punti per consolidarsi nei piani alti del girone. Simeri e compagni saranno chiamati non solo a confermare le ultime buone prestazioni, ma anche a non sbagliare assolutamente l’approccio alla sfida.

"Le condizioni del gruppo sono buone, a parte Bensaja, Molla e Camilleri che hanno avuto un po’ influenza e li torneremo a valutare a poche ore dal match, ma dovrebbero comunque essere a disposizione", commenta mister Antonioli alla vigilia. Con lui alla guida i rossoblù hanno dimostrato maggiore solidità e pericolosità. Ora serve però la cosa più importante: i punti.

"In settimana ci siamo concentrati su tante cose, a livello mentale e non, analizzando soprattutto ciò che non ha funzionato a Carrara. Sappiamo che dobbiamo invertire la tendenza, per questo servirà l’atteggiamento giusto da parte di tutti e per tutti i 90 minuti più recupero". Rientra Rossi dalla squalifica, che si giocherà il posto tra i pali con Molla. "Per noi questa partita sarà come la finale di un Mondiale, la dovremo approcciare così. Ci teniamo tantissimo a vincere, specialmente in casa davanti ai nostri tifosi, che quest’anno hanno avuto davvero poche soddisfazioni. Affronteremo una grande squadra, costruita per arrivare in alto, che nel girone d’andata è stata anche a lungo prima in classifica. Ci vorrà senza dubbio la miglior Imolese, sperando anche in un pizzico di fortuna in più che c’è mancata in queste ultime settimane. Dovremo avere più fame di loro".

Le altre gare: Siena-Recanatese, Reggiana-Carrarese, Fiorenzuola-Cesena, Montevarchi-Lucchese, Fermana-Rimini, Pontedera-San Donato, Olbia-Torres, Ancona-Entella, Alessandria-Vis Pesaro.

La classifica: Reggiana 64, Cesena 57, Entella 56, Ancona 49, Carrarese 45, Gubbio 44, Pontedera 42, Siena 41, Lucchese 39, Rimini 38, Fiorenzuola 37, Fermana 36, Torres 33, Recanatese 32, Vis Pesaro 29, San Donato 27, Olbia, Alessandria 25, Imolese 20, Montevarchi 19.