Imolese, appello dei tifosi alla città "Tutti allo stadio" contro il Rimini

"Tutti allo stadio". Recita così lo striscione appeso in settimana su uno dei cancelli di recinzione del centro Bacchilega, che invita la città di Imola a essere presente domani al Galli per il derby contro il Rimini (alle 18.30). Oltre al supporto degli Irriducibili, sempre presenti a ogni gara interna ed esterna, così come quello di alcuni gruppi storici del club a fare presenza fissa in tribuna, servirà l’appoggio dell’intera città, per quello che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni. Sì, perché contro il Rimini di Gaburro non sarà solo un derby, ma anche, e soprattutto, un crocevia decisivo per la salvezza. Lo stop di domenica col Pontedera ha fatto tornare un po’ tutti coi piedi per terra allungando a quattro le lunghezze di distanza la zona salvezza, a sole quattro giornate dal termine. Per questo i rossoblù saranno nuovamente obbligati a vincere, sfruttando il fattore campo, cosa che invece non sarà possibile giovedì prossimo a Pesaro, altro scontro decisivo per provare a mantenere la categoria. Occorre però pensare una partita alla volta, proprio come recita il mantra ripetuto da mesi da mister Antonioli, che dal suo ritorno ha rilanciato e non di poco le speranze di salvezza, con 3 vittorie in fila all’interno di una striscia di 5 risultati utili consecutivi - non accadeva dai tempi di Dionisi, l’anno in cui l’Imolese sfiorò la B -. Un match fondamentale, nel quale i rossoblù dovranno però fare a meno di capitan Rossi (out per infortunio), e anche del secondo portiere Molla (assente per squalifica), che quando è stato chiamato in causa, specialmente nell’ultimo periodo, ha sempre risposto presente. Così, le responsabilità ricadranno tutte sul "terzo", il classe 2000 Federico Adorni, ex della partita (11 presenze al Rimini in D nel 2021), al debutto assoluto tra i pro.

Sarà lui a comandare il reparto difensivo, in una giornata emozionante per l’estremo difensore reggiano, quanto delicata per l’Imolese, che in caso di successo tornerebbe a rivedere da vicino il traguardo. L’ultimo incrocio dice Rimini, 3-1 a novembre alla prima del corso Anastasi, ma l’ultima volta al Galli fu dolce per i rossoblù: si giocò a gennaio 2020 e decise un gol di Chinellato. Una vittoria che risultò poi fondamentale, in seguito alla composizione della classifica dopo la sospensione del campionato causa pandemia, che portò i rossoblù a raggiungere la salvezza tramite i playout.

Giovanni Poggi