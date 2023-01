Imolese, c’è anche Doda. Gli alibi sono finiti

di Giovanni Poggi

L’Imolese batte un altro colpo e si assicura Masimiliano Doda, rinforzando il proprio pacchetto difensivo. L’esterno albanese, che già da settimane si stava allenando al Bacchilega, arriva in prestito dal Palermo, pronto già per essere utilizzato nel match di domenica contro la Torres. Classe 2000, con una doppia promozione alle spalle in rosanero - dalla D alla B - e con una presenza quest’anno in Coppa Italia, Doda è un esterno in grado di ricoprire tutta la fascia: una soluzione in più per Anastasi e un concorrente in più per Cerretti, considerando l’uscita dai radar di Scremin, in odore di uscita. Tornando alla stretta attualità, per l’Imolese c’è ancora da pedalare, e parecchio. La sconfitta incassata domenica al Franchi contro il Siena – la quarta consecutiva, nonché la nona nelle ultime undici gare – non solo ha confermato i rossoblù all’ultimo posto in classifica, ma li ha allontanati ancora di più dalla zona salvezza. Questo dopo i successi di San Donato, Vis Pesaro e Alessandria, tutt’altro che corazzate, ma in grado comunque di fare importanti passi avanti, cosa che i rossoblù, dall’arrivo di Anastasi (squalificato per una giornata) non sono mai riusciti a fare. Solo due pari, in due scontri diretti che avrebbero necessitato di un esito differente, poi, solo ko, collezionati in sequenza senza colpo ferire, mentre la classifica diventava via via un incubo, oggi difficile da cancellare. A Siena, nonostante un buon esordio del debuttante Mamona, sono stati evidenziati i soliti problemi: una squadra che il gol lo incassa sempre e poi non trova più la forza di reagire. E i numeri sono impietosi: il gol manca dal 29 novembre – 600 minuti senza reti, recuperi esclusi -, la vittoria dal 29 ottobre, e con domenica saranno quasi tre mesi esatti senza conquistare i tre punti. Inoltre, i rossoblù, restano per distacco il peggior attacco (solo 10 reti) e la difesa più battuta, assieme al Montevarchi, con 34 gol incassati in 22 gare. Quella di domenica al Galli contro la Torres rappresenta l’ennesima sfida da non sbagliare e da dover vincere, per riassaporare un successo che a Imola manca dal 19 ottobre (2-1 sulla Carrarese). Un ko metterebbe a serio rischio non solo l’imolese, ma anche mister Anastasi che ha collezionato 5 sconfitte e 2 pari in 7 partite, trascinandosi dietro uno score di un solo gol segnato e nove subiti sotto la sua guida: per questo, fare punti contro i sardi è un obbligo.