Imolese, c’è anche Mamona

E’ ora di fare sul serio. Dopo dieci gare senza vittoria, l’Imolese, di scena al Franchi contro il Siena (14.30), è obbligata a fare punti per abbandonare l’ultimo posto. Il palcoscenico per provare a tornare grande non è di certo dei più semplici, il tutto se si considera anche che il Siena, decima forza, è una delle squadre più esperte e attrezzate del girone, anche se reduce da un periodo complicato a livello di risultati, culminato col pesante ko sul campo della Reggiana (4-0). Il pronto riscatto atteso dal Siena contro la fame di punti dell’Imolese: in Toscana le due squadre si giocano tanto. "Quando giochiamo contro le squadre blasonate facciamo sempre bene. Mi aspetto un approccio mentale diverso rispetto alle ultime gare, una squadra più concentrata e motivata, soprattutto dopo gli ultimi movimenti di mercato. I ragazzi, che sento costantemente, li ho visti molto uniti e carichi, compresi i nuovi innesti, giocatori di grande leadership, che hanno portato mentalità all’interno del gruppo – commenta il presidente Francesco Coppa –. Ho visto davvero un bel gruppo, con la testa giusta per affrontare i prossimi impegni: con questo spirito sono sicuro che i risultati arriveranno". Fiducia massima nella squadra e su mister Anastasi, ancora alla ricerca del primo successo. "Col mister si sono visti dei miglioramenti, oscurati però da infortuni e sfortune varie, che ci stanno perseguitando". Assenti gli infortunati Bensaja, De Vito, De Feo e Paponi, oltre a Zagnoni. Intanto dal mercato è fatta per Mamona che sarà presente in panchina.

La classifica: Reggiana 46, Cesena 41, Gubbio, Entella 39, Pontedera 36, Ancona 35, Carrarese 33, Lucchese, Fiorenzuola 32, Rimini, Siena 31, Fermana 26, Torres 24, Recanatese 22, San Donato, Vis Pesaro 19, Olbia, Alessandria 18, Montevarchi 17, Imolese 16.

Giovanni Poggi