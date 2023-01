Imolese, c’è Paponi per il mal di gol Si muove il mercato: Bani in pole

Meno uno alla sfida con la Torres, in programma domani al Galli alle 14.30. Novanta minuti e oltre decisamente delicati per il futuro dei rossoblù, ultimi in classifica e senza vittorie dallo scorso 29 ottobre. Troppo tempo e troppi passi falsi in questi mesi, che l’Imolese ha pagato a caro prezzo, nonostante il cambio di allenatore e gli innesti del mercato di riparazione, che fin qui non hanno dato l’effetto sperato. Ora, però, non c’è più tempo per aspettare, i punti a disposizione sono sempre meno e le dirette concorrenti stanno dimostrando di avere le carte in regola per riemergere e giocarsela fino alla fine.

In fondo, nell’ultimo periodo, l’unica a non aver lanciato segnali di vita è l’Imolese, reduce da 4 ko consecutivi e senza reti da oltre 600 minuti. E’ lecito dunque aspettarsi una prova di carattere domani, contro una squadra che fino a poche settimane fa era invischiata nella zona calda, prima di risorgere e rientrare definitivamente in corsa per la salvezza. Così come il club si aspetta di ricevere una risposta sul campo anche da mister Anastasi che, nei quasi due mesi di mandato a Imola, ha raccolto cinque sconfitte e due pareggi, ed è tutt’ora senza vittorie all’attivo. Le dichiarazioni in queste settimane del presidente Coppa sono state chiare e, con la rosa ora ulteriormente rinforzata con gli arrivi di Doda e Mamona, il tempo dei passaggi a vuoto può dichiararsi concluso.

Nel frattempo la preparazione in vista del match di domani continua, con un Paponi in ripresa e pronto a tornare a disposizione dopo il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori dalla trasferta di Siena, mentre saranno ancora out De Feo, Bensaja e De Vito, oltre allo squalificato Zanon, così come mister Anastasi, che seguirà i suoi dalla tribuna.

Sul fronte mercato il nome più caldo è quello del centrocampista Cristiano Bani, toscano di scuola Empoli classe ’99, quest’anno in forza al Catania in Serie D, ma precedentemente reduce da due stagioni al Siena (tra D e C) dove ha collezionato 54 presenze e 3 reti.

Giovanni Poggi