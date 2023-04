Imolese, con il Rimini vale come una finale

di Giovanni Poggi

Una delle partite più importanti degli ultimi anni: oggi pomeriggio al Galli contro il Rimini (ore 18.30), l’Imolese si gioca parte del suo futuro. Un derby crocevia del finale di stagione dei rossoblù, che per restare appesi alle ultime chance di rimanere tra i professionisti ed evitare gli spareggi playout, dovranno per forza di cosa vincere, sperando di accorciare nuovamente le distanze su chi sta davanti. Quattro giornate alla fine e quattro punti di ritardo dalla zona salvezza: la sfida contro la squadra di Gaburro è di quelle che non si possono sbagliare.

"I ragazzi stanno bene, piano piano stiamo recuperando acciaccati e infortunati, tra questi c’è anche Mamona, che potrà essere una soluzione in più in attacco". Così alla vigilia mister Antonioli, che recupera elementi importanti, ma che dovrà fare a meno tra i pali dell’infortunato Rossi e dello squalificato Molla: in porta, debutterà il classe 2000 Adorni, alla prima nei professionisti: "Per Federico questa rappresenta un’occasione importante: essendosi allenato sempre in maniera seria e con grande impegno sono convinto che risponderà presente. E’ un ragazzo eccezionale, ed è parte integrante di questo gruppo".

Antonioli cercherà risposte anche dal resto della squadra, dopo la deludente e inaspettata prova di Pontedera, dopo la quale il tecnico lombardo ha usato parole decise, con l’intento di scuotere un ambiente forse un po’ troppo rilassato dai 5 risultati utili consecutivi. "Dopo Pontedera ho avuto un confronto coi ragazzi, anche loro stessi hanno riconosciuto che domenica non c’è stato lo stesso atteggiamento delle gare precedenti, forse dovuto al tour de force di 3 gare in 7 giorni e dai tanti infortuni dell’ultimo periodo. Un piccolo calo ci può stare, anche se sarebbe stato meglio di no, ma in settimana ho visto i ragazzi carichi e vogliosi di riscattarsi". Rimini in cerca di punti playoff, ma reduce da un momento non proprio esaltante (3 punti nelle ultime 5), Antonioli però non vuole farsi ingannare dai numeri: "Dobbiamo avere massimo rispetto per questa squadra, che da neopromossa sta facendo un grande campionato. Non sarà facile, ma credo che ce la potremo giocare alla pari. Abitando vicino a Rimini e avendo un passato lì come calciatore, è un derby che sento particolarmente".