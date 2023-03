Imolese, Cutrufo si è dimesso

Imolese nel caos più totale: si è dimesso il direttore generale Gaetano Cutrufo. I sorrisi nella conferenza stampa per il nuovo organigramma, in compagnia del presidente Coppa e dell’amministratore delegato Deni, sono già finiti. "Avevamo vedute diverse e non siamo mai stati soci. Questo breve periodo insieme è servito solo a capire che avevamo filosofie diverse" dice Cutrufo. Problemi in campo e fuori: pare che possa arrivare un - 2 in classifica per il mancato deposito di documenti da parte della proprietà.