Imolese, Di Benedetto è il vicepresidente

Meno due alla delicata sfida contro la Fermana, dove non saranno ammessi passi falsi e dove la vittoria sarà l’unico risultato a disposizione di mister Antonioli. Intanto sono arrivate ulteriori modifiche all’organigramma societario con l’ingresso di Sandro Di Benedetto, che entra come socio nel capitale andando a occupare l’incarico di vicepresidente del club. Un’aggiunta che completa il team societario, guidato dal presidente Coppa, dal direttore generale Cutrufo e dall’amministratore delegato Deni, con Savini come consulente dell’area tecnica assieme a Cammarata e con Riccardo Tarquini come team manager.