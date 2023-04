Imolese, esonerato il tecnico Mezzetti

Solo poche settimane fa aveva condotto l’Imolese a un passo dagli ottavi al Torneo di Viareggio, ieri è stato esonerato. Lorenzo Mezzetti è stato sollevato dall’incarico di tecnico della Primavera dalla società rossoblù che lo "ringrazia per il lavoro fatto e gli augura in bocca al lupo per il suo futuro". Un benservito ingeneroso per un allenatore che negli ultimi anni ha fatto la storia dell’Imolese a livello di settore giovanile, conquistando fa la storica promozione in Primavera 2 e mettendo lo zampino in prima squadra quando, sul finire della stagione 2021, si mise alla guida del gruppo con Francesco Sintini e all’allora patron Lorenzo Spagnoli conquistando la salvezza. Al suo posto dovrebbe arrivare Gianni D’Amore, ex tecnico del Victor San Marino.