Imolese, il futuro racchiuso in una settimana

di Giovanni Poggi

Il 6 e il 13 maggio: in queste due date l’Imolese si giocherà la permanenza tra i professionisti. Per la quarta stagione di fila saranno playout, certificati e agguantati al Galli dopo la pirotecnica vittoria in rimonta sul San Donato Tavarnelle, condannato a sua volta dai rossoblù agli spareggi per non retrocedere. Ogni triste e anticipato epilogo è stato spazzato via meno di un quarto d’ora da Antonioli e i suoi, che col bis di Faggi e il settimo sigillo in 16 gare di bomber Simeri hanno baltato i toscani, alimentando le speranze di salvezza.

"Ci aspettavamo una partita così. L’abbiamo interpretata in maniera quasi perfetta e quando siamo andati sotto dopo il rigore i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, ribaltandola meritatamente", dice il direttore dell’area tecnica Giuseppe Cammarata, a tirare un sospiro di sollievo e a gioire almeno per una notte assieme al presidente Francesco Coppa, entrambi presenti al Galli.

Mancava l’amministratore delegato Giuseppe Deni, che ha festeggiato la promozione in D del suo Akragas. Tornando alla partita, tutto è stato capovolto in 15 minuti, materiale sufficiente per scriverci un film: dalla potenziale retrocessione diretta senza neanche disputare i playout, al rimettere tutto in gioco.

"Fortunatamente abbiamo pareggiato subito, è stata la svolta della gara, se fosse passato altro tempo sarebbe diventato più difficile. Li abbiamo aggrediti sfruttando la superiorità numerica senza buttare mai via la palla e credo che il risultato non faccia una piega – conferma Cammarata, che non lesina complimenti a Faggi, eroe del match –. Non mi piace parlare dei singoli, ma Filippo ha fatto una settimana di sacrifici e l’abbiamo recuperato in extremis: sappiamo che è il nostro gioiellino, sta facendo veramente bene. Ma tutta la squadra in generale ha fatto la partita perfetta".

La felicità di Cammarata fa da contraltare alle parole di Antonioli, soddisfatto, ma non abbastanza, conscio che la strada per la salvezza è ancora molto lunga.

"Siamo mancati nella gestione della palla, forse a causa anche della tensione, e ci siamo complicati la partita da soli, regalando un gol. I ragazzi sono stati bravi a portare a casa un successo meritato e importantissimo, e non era facile. Domenica da ex sarà bello tornare a Reggio Emilia a sfidare la Reggiana, a cui faccio i complimenti per la promozione, in una partita che per loro non conterà nulla, mentre per noi conterà un po’ di più, anche in preparazione dei playout".

Diciottesimo posto: questo è il massimo a cui potrà ambire l’Imolese in virtù dei risultati dello scorso turno. Se così accadrà – domenica in caso di ko del San Donato contro il Fiorenzuola, potrà anche bastare un pari -, i rossoblù ai playout non sfideranno più la sedicesima, ma la diciassettesima (sempre con lo svantaggio nel doppio confronto). Ma per scoprire l’avversaria, bisognerà attendere gli ultimi 90 minuti.