Imolese, il presidente Coppa chiede rispetto "L’arbitraggio con Rimini ci ha condizionato"

Comincia il countdown in vista della trasferta contro la Vis Pesaro, in programma giovedì al Benelli alle 20,30. Un paio di giorni per rimettersi in sesto e recuperare le energie spese sabato col Rimini, e poi sarà tempo di un altro delicatissimo scontro diretto, da non dover sbagliare. Le risposte chieste da Antonioli al termine della sconfitta di Pontedera sono arrivate, con l’Imolese che ha approcciato bene fin dall’inizio il derby col Rimini, rispondendo allo svantaggio e pareggiando la gara con Zanini (poi espulso per la terza volta nel giorno del suo terzo sigillo).

I segnali lanciati sono buoni, con l’undici di Antonioli che sembra essere tornato quello di un paio di settimane fa, capace di inanellare una serie di cinque risultati utili consecutivi e risorgere in zona salvezza. Una corsa, quella per mantenere la categoria, che andrà alimentata tra 48 ore, contro un avversario che ha un solo punto in più dell’Imolese. Oggi, l’obiettivo è provare a piazzarsi nello slot migliore possibile nei playout, visto che la salvezza diretta dista sei punti: un gap difficilmente colmabile a tre giornate dalla fine. Intanto, nel post-gara di Rimini, il presidente Francesco Coppa si è fatto sentire, chiedendo rispetto per il club e per l’intera città di Imola, non avendo gradito la direzione dell’arbitro Kumara.

"Meritiamo rispetto, l’arbitraggio è stato imbarazzante. Ripeto a gran voce, a nome della società, che meritiamo rispetto. Il designatore non può mandare gente inadeguata. Queste sono partite importantissime, segnano una stagione, una vittoria o una sconfitta può significare retrocessione, salvezza diretta o una differente posizione nei playout". Coppa si è mostrato ottimista per il rush finale. "Scontri diretti? Se giochiamo 11 contro 11 non siamo inferiori a nessuno, e lo dimostriamo in ogni partita". A Pesaro, oltre a Zanini, mancherà anche Maddaloni, anche lui squalificato, ma per somma di ammonizioni.

Giovanni Poggi