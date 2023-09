Imolese "Il vero torneo comincia adesso"

Due vittorie nelle prime due gare ufficiali: l’Imolese è partita come meglio non avrebbe potuto. E via che in un amen, i cattivi pensieri di un’estate tribolata, tra rivoluzioni societarie e di campo, vengono pian piano allontanati e accantonati. Merito di un’Imolese concreta, che nei secondi 45 minuti a Cattolica ha tirato fuori gli artigli, rimediando ad una partenza un po’ a rilento. Un’altra bella prova di carattere dei ragazzi di D’Amore, solidi e, soprattutto, vincenti: l’iniezione di fiducia che ci voleva in vista dell’inizio di campionato fissato per il prossimo weekend.

"Volevamo fortemente vincere e passare il turno – ha commentato Gianni D’Amore nel post-gara, nel gustarsi il secondo successo sulla panchina rossoblù, sei giorni dopo il debutto vincente con la Victor San Marino. Questa volta, è stata la Sammaurese a cadere sotto i colpi di Gulinatti e Diawara, in gol nella ripresa –. E’ una vittoria che ci fa piacere chiaramente, anche se il primo tempo l’abbiamo regalato. Ci abbiamo messo troppo a entrare in partita e, onestamente, nella prima parte, non mi aspettavo di soffrirli così, ma è anche giusto anche dare i meriti ai nostri avversari, bravi a metterci in difficoltà. Siamo agli inizi, tutto questo ci può stare". Al rientro dagli spogliatoi, la reazione decisiva. "Il secondo tempo l’abbiamo approcciato nel modo giusto, con voglia e coraggio, come dovremo fare sempre, e in questo i miei ragazzi sono stati bravi". L’Imolese torna da Cattolica con un’altra vittoria e con ulteriori certezze, il gruppo c’è, nonostante acciacchi e assenze (per l’esordio in campionato rientrerà a pieno regime anche l’argentino Reinero). Ora, testa esclusivamente al campionato: domenica in palio i primi punti della stagione.

"Dobbiamo mettere da parte la felicità del passaggio del turno e trovare la giusta concentrazione per il campionato. Domenica inizia il torneo, quello vero, e dovremo farci trovare pronti". Deciso D’Amore, assieme ai suoi ragazzi, con l’obiettivo di stare il più in alto possibile, ma senza fare voli pindarici. Nelle prossime ore, la compilazione ufficiale dei calendari (la prima giornata si giocherà in trasferta, c’è il "Crame" all’autodromo) per scoprire chi saranno i primi avversari di questa Imolese.

Giovanni Poggi