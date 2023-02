Imolese, la mini avventura di Anastasi è finita

di Giovanni Poggi

Imolese shock: esonerato mister Anastasi e squadra affidata al vice, Francesco Sintini. Una decisione fulminante e inaspettata, comunicata dal club tramite una nota ufficiale ieri, quando ormai ci si avviava a grandi falcate verso il derby col Cesena domenica al Galli. I tempi della scelta fanno riflettere, nel cuore dell’ennesima settimana cruciale per il futuro dei rossoblù e proprio in un periodo in cui l’Imolese, pur senza offrire prestazioni sul campo da far brillare gli occhi, ma reduce da quattro punti nelle ultime tre sfide, sembrava aver trovato una briciola di fiducia in più rispetto a due mesi bui e senza via d’uscita. Per la società, invece, evidentemente i motivi c’erano tutti per prendere questa decisione e "silurare" il tecnico catanese in seduta stante, così, dopo la ripresa degli allenamenti e nel bel mezzo – fin lì – di un ordinario pomeriggio di lavoro al Bacchilega. Ma oggi, l’ambiente rossoblù è avvolto da un enorme punto interrogativo: al netto delle motivazioni che hanno portato la società a sollevare dall’incarico Anastasi, perché non prendere questa decisione nelle scorse settimane, quando i rossoblù avevano accumulato una sfilza di ko consecutivi (5), portando la serie di gare senza vittorie a toccare quota 12? Soltanto nei prossimi giorni, quando al Bacchilega le idee dovranno per forza essere riordinate in vista della sfida contro una delle corazzate della C, si riuscirà forse a intuire qualcosa di più dai vertici del club. Di sicuro, sulla scelta, incidono i numeri, che non giocano a favore di Anastasi (che per il momento ha solo ringraziato preferendo non rilasciare dichiarazioni): dal suo arrivo, lo scorso 28 novembre al posto di Antonioli, Anastasi ha conquistato solamente 6 punti in 11 gare, totalizzando 7 sconfitte, 3 pareggi, e solo una vittoria, sul campo del Fiorenzuola, unica gioia della sua esperienza a Imola. Cifre tutt’altro che esaltanti e che non potranno essere più ritoccate. Spetterà ora a Francesco Sintini, vice di Anastasi ma già responsabile del settore giovanile e secondo di Mezzetti sulla panchina della Primavera, il timone della prima squadra: sarà lui a guidare Simeri e compagni nel derby.

Scherzo del destino, proprio col Cesena nell’aprile del 2021, in seguito all’esonero di Catalano, fu proprio Sintini, assieme a Mezzetti e all’allora patron Lorenzo Spagnoli, a prendere per mano l’Imolese, e a condurla alla salvezza: un’avventura iniziata col successo per 2-0 sul cavalluccio e terminata poi con l’epilogo più bello e sperato.