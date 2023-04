Imolese, la retrocessione adesso è più vicina

VIS

1

IMOLESE

0

VIS (3-4-2-1): Farroni; Tonucci, Gavazzi, Bakayoko; Ghazoini, Valdifiori, Astrologo, Zoia; Di Paola (20’ st Ngom, 33’ st St. Clair); Fedato, Pucciarelli (41’ st Gerardi). A disp. Campani, Nina, Borsoi, Sanogo, Aucelli, Coppola, Garau, Parodi, Provazza, Gega. All. Banchieri.

IMOLESE (4-3-3): Molla; Zanon, Camilleri, Serpe, Agyemang (1’ st Tulli); Annan (45’ st Fort), Bani, Bensaja (20’st De Vito); De Feo (20’ st Mamona), Simeri, D’Auria. A disp. Adorni, Scremin, Lindholm, Perez, Pecchia. All. Antonioli.

Arbitro: Lovison di Padova.

Rete: 6’ pt Pucciarelli.

Note: ammoniti Gavazzi, Agyemang, Bakayoko, Simeri.

Cinque punti persi. E’ un giovedì amaro, anzi amarissimo per l’Imolese. Sì sconfitta con merito a Pesaro, ma anche penalizzata dal Tribunale Federale Nazionale con un meno due in classifica per il mancato versamento delle ritenute Irpef legate al periodo gennaio-agosto 2022 e alla mensilità di dicembre.

Risultato? Velleità di salvezza diretta annullate, quintultimo posto che si allontana (-4), spettro dell’ultima piazza sfumato. La partita. Antonioli, oltre a un corposo elenco di lungodegenti, deve fare a meno di Maddaloni e Zanini, fermati dal giudice sportivo, così come di Faggi e Doda. La sintesi delle scelte del trainer lombardo è un 4-3-3 sotto il segno del trio offensivo De Feo-Simeri-D’Auria, indispensabile per pungere una difesa, quella della Vis Pesaro, tra le più perforate del girone. Eppure sono i marchigiani a trovare il vantaggio dopo una manciata di minuti: al 6’ Pucciarelli è bravo a correggere in rete una spizzata di Tonucci su corner ben battuto da Valdifiori.

D’altra parte, la reazione dell’Imolese è tutta in una conclusione telefonata di Zanon (23’) e in qualche lancio lungo per Simeri, a dire il vero troppo isolato nella manovra imolese e ben contenuto dal tandem Tonucci-Bakayoko. All’alba del secondo tempo Antonioli lancia Tulli, e i romagnoli provano a ingranare le marce: prima De Feo sfodera un tiro fuori misura (48’), poi l’ala ex Feralpi e Catanzaro viene fermata da Gavazzi a due passi dalla porta (49’), infine sempre lo stesso Tulli spara a salve sopra la traversa (70’). Comunque troppo poco per impensierire la retroguardia vissina.

Le altre gare: Torres-Carrarese 1-1, Alessandria-Ancona 3-0, Pontedera-Montevarchi 2-0, San Donato-Cesena 1-6, Reggiana-Fermana 4-2, Rimini-Fiorenzuola 1-1, Siena-Gubbio 2-2, Recanatese-Olbia 2-3, Lucchese-Entella 0-0.

La classifica: Reggiana 77; Entella 75; Cesena 73; Gubbio e Carrarese 59; Pontedera 56; Ancona 55; Siena 49; Lucchese 48; Rimini 46, Fermana, Recanatese 43; Olbia 41; Fiorenzuola 40; Torres 39; Vis Pesaro 36; Alessandria 35; San Donato 34; Imolese 30, Montevarchi 27.

Riccardo Spendolini