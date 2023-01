Imolese, l’incubo è finito: ecco la prima vittoria

FIORENZUOLA

1

IMOLESE

2

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola 6; Danovaro 5.5 (37’ st Bondioli sv), Cavalli 5, Quaini 5, Sussi 5.5 (36’ st Giani sv); Currarino 6, Stronati 6, Fiorini 5 (26’ st Scardina 6.5); Sartore 6 (17’ st Sereni 5.5), Mastroianni 6, Morello 5.5. A disp.: Iselle, Frison, Coghetto, Oddi, Di Gesù, Piccinini. All. Tabbiani 5.5.

IMOLESE (4-4-2): Rossi 6.5; Cerretti 6, Serpe 6.5, Maddaloni 6.5, Eguelfi 6; Zanini 5, Zanon 6.5, Bertaso 6 (18’ st Bani 6), Mamona 7 (22’ st Faggi 6); Simeri 7, D’Auria 6. A disp.: Adorni, Molla, Rocchi, Agyemang, Macario, Corner, Doda, Ballanti. All. Anastasi 7.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo 5.5.

Reti: 42’ pt Simeri, 5’ st Mamona, 33’ st rig. Scardina.

Note: spettatori 600 circa. Espulso: al 26’ st Zanini per un fallo di reazione. Ammoniti: Sussi, Maddaloni, Mastroianni, Rossi, D’Auria, Zanon. Angoli: 10-3 per il Fiorenzuola. Recupero: pt 0’, st 8’.

L’Imolese ritrova il sorriso dopo tre mesi dall’ultima vittoria in campionato (era il 29 ottobre, i rossoblù espugnarono il campo della Fermana con lo stesso risultato). Il blitz a Fiorenzuola, costruito tra fine primo tempo e inizio ripresa, restituisce fiducia alla squadra di Anastasi, che ha colto il successo nonostante quasi mezz’ora di inferiorità numerica per l’espulsione comminata a Zanini. L’Imolese ha sofferto in avvio, tirando un sospiro di sollievo quando l’inzuccata di Sartore si è stampata sulla traversa dopo soli 3’. Dopo il brivido iniziale, i rossoblù hanno inserito il turbo e collezionato tre nitide occasioni da rete in un paio di minuti. Simeri, in gran giornata, con un tiro al volo sul cross di D’Auria, colpisce in pieno Quaini. Pochi secondi dopo, l’ex attaccante del Bari si inserisce tra Sussi e Cavalli e in tuffo di testa spedisce fuori il pallone crossato da Cerretti.

Sulla successiva azione Mamona prende la mira dalla distanza e scarica un bel destro che si spegne al lato. Il Fiorenzuola non sta a guardare e al 24’ è prodigioso Rossi nel bloccare a terra un sinistro improvviso di Currarino, azionato da un assist involontario di Mastroianni. Al 42’ il match si sblocca: mischia nell’area del Fiorenzuola, scaturita da un tiro di Zanini respinto corto da Battaiola, che ferma il tentativo di Serpe, ma nulla può sul tap-in ravvicinato di Simeri. Il gol galvanizza l’Imolese, che a inizio ripresa vince la partita. Al 3’, palo pieno di D’Auria (destro a giro) e due minuti dopo, su un pallone perso da Fiorini, Zanini imbuca per Mamona, che rimane glaciale davanti a Battaiola e lo fredda con un destro forte e angolato, per il più classico del gol dell’ex. Al 23’, Zanini e Quaini entrano in rotta di collisione, il centrocampista dell’Imolese si rialza da terra e colpisce il difensore avversario con uno schiaffo sul volto: rosso diretto e Imolese in 10. In inferiorità numerica i rossoblù ci provano ancora con Cerretti, che poi commette fallo da rigore su Mastroianni (contatto lieve, ammoniti Rossi e D’Auria per proteste) e consente a Scardina di riaprire l’incontro. Nel finale brividi per l’Imolese, quando Morello, con un’azione personale, calcia in diagonale a fil di palo e il tiro forte di Mastroianni è respinto con i pugni da Rossi. All’ottavo minuto di recupero, Cavalli conclude sull’esterno della rete per l’ultima emozione dell’incontro.