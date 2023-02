Imolese, niente impresa: il Cesena è troppo forte Simeri e De Feo rendono il boccone meno amaro

IMOLESE

2

CESENA

4

IMOLESE (4-3-2-1): Rossi, Serpe, Camilleri, Maddaloni(35’ st Paponi), Agyemang (1’ st Annan), Zanon (17’st Eguelfi), Bensaja (17’ st De Feo), Bani, Zanini, Faggi (1’ st Tulli), Simeri. All. Sintini. A disp. Adorni, Molla, Scremin, Lindholm, Macario, Bertaso, Ballanti.

CESENA (3-4-1-2): Lewis, Ciofi (1’ st Mercadante), Prestia, Silvestri, Albertini, Brambilla, Bianchi (18’ st Bumbu), Adamo, Saber (26’ st Chiarello), Corazza (18’ st Ferrante), S. Shpendi (31’ st Udoh) All. Toscano. A disp. Tozzo, Celiento, Calderoni, C. Shpendi, Francesconi, Pollini.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Reti: 29’ pt Corazza, 34’ pt Prestia, 16’ st Simeri, 23’ st S. Shpendi, 37’ st Bumbu, 44’ st De Feo.

Note: ammoniti Bensaja, Ciofi, Zanon, Annan; spettatori 1.300; angoli 8 a 2 per il Cesena; recupero 1’ e 5’.

di Daniele Zandoli

Niente acuto dell’Imolese, il derby se lo aggiudica il Cesena che continua così la sua marcia in alta quota. I padroni di casa hanno dato battaglia con orgoglio, riuscendo a battere due volte la difesa meno violata del girone, un particolare di non poco conto in ottica salvezza. Davanti a Rossi però si sono rivisti antichi errori, che sono costati il poker. Sintini (iniziale 3-4-2-1) perde D’Auria per squalifica e Cerretti, De Vito, Mamona e Doda per infortunio. A Mimmo Toscano mancano De Rose e Mustacchio squalificati e gli infortunati Zecca e Coccolo, mette Albertini sulla corsia di destra e un incontenibile Adamo a sinistra, con Brambilla accanto a Bianchi e Saber a sostegno dei bomber. Un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e si comincia davanti al pubblico delle grandi occasioni, almeno per quanto riguarda il Galli. Bensaja guadagna l’ammonizione più veloce della stagione dopo 57 secondi di gioco, al 12’ Simeri ha l’occasione clamorosa per il vantaggio imolese, Prestia scivola e l’attaccante si trova solo davanti a Lewis che lo ipnotizza ed intercetta il rasoterra.

Match nervoso, tanti falli, la posta in palio è fondamentale per entrambe e si vede. Alla mezz’ora il Joker punge, cross di Bianchi, Saber alza a campanile e Corazza in rovesciata la butta dentro. Cinque minuti ed è raddoppio: punizione sulla trequarti di Brambilla, Prestia insacca di testa. Nell’intervallo scendono Faggi e Agyemang per Tulli e Annan. La musica non cambia, Stiven Shpendi imperversa, imitato da Adamo sulla fascia, il gol del Cesena sembra nell’aria e invece passa l’Imolese. Simeri è in sospetta posizione di fuorigioco in area, calcia verso Lewis, rimpallato, al secondo tentativo segna (61’).

Toscano è furioso, lo calma un’altra fantastica galoppata di Adamo a sinistra, rasoterra in area per la deviazione di Stiven ed è il tris (69’). Sintini butta in mischia anche Paponi per Maddaloni, in tempo per il poker bianconero al termine dell’azione migliore del match, Chiarello rifinisce per Bumbu che insacca (83’). Sembra chiusa lì, l’Imolese non ci sta, si riversa nella metacampo del Cesena che stacca la spina prima del tempo, pensando di avere il match in tasca. Invece a tempo scaduto l’Imolese accorcia ancora con De Feo. Una sconfitta onorevole, non porta punti, ma contro questo Cesena non era facile.