Imolese, oggi servirà la partita perfetta

di Giovanni Poggi

E’ tempo di derby. Oggi pomeriggio al Galli arriva la corazzata Cesena, una gara sulla carta proibitiva per i rossoblù, freschi di cambio in panchina, con Sintini al timone dell’Imolese a sostituire l’esonerato Anastasi. Senza troppi giri di parole, servirà un mezzo miracolo per fermare la truppa di Toscano, reduce dal poker rifilato al Siena che ha rilanciato e non di poco le speranze di aggancio al primo posto, vista la concomitante sconfitta ad Ancona della Reggiana, oggi nuovamente nel mirino a quattro lunghezze di distanza.

Una squadra obbligata a vincere e l’altra pure, perché, nonostante l’avversario, l’Imolese non può permettersi di perdere ulteriore terreno in chiave salvezza, visto che le gare a disposizione di Simeri e compagni sono sempre meno. Tre giorni, forse qualcosa in più, per Francesco Sintini, secondo di Anastasi, ma già responsabile del settore giovanile: uno che l’ambiente lo conosce bene, ma che si trova invischiato in una situazione oggettivamente delicata. Per lui sarà infatti la prima assoluta da capo allenatore, ma probabilmente anche l’ultima della stagione, visto che da domani o Antonioli, con il quale nel fine settimana ci sono stati dei contatti per il ritorno in sella, oppure un’altra figura scelta dalla società, prenderanno il suo posto. Ma per Sintini non sarà la prima di sempre a contatto ravvicinato coi rossoblù: nastro riavvolto all’aprile 2021, Spagnoli prende per mano l’Imolese dopo l’esonero di Catalano e, proprio al Manuzzi col Cesena fa il suo debutto, conducendo poi la squadra alla salvezza tramite i playout. Assieme all’ex patron, in panchina, Sintini e il tecnico della Primavera Mezzetti.

"Rispetto all’epoca, oggi ci troviamo in una situazione diversa, anche a livello di calendario, qui abbiamo ancora tante partite da dovere giocare e la presa di posizione di Spagnoli fu forte e clamorosa, e rappresentò una novità quella di avere un presidente nel ruolo di mister in panchina. Anche se il comune denominatore resta Sintini – commenta alla vigilia capitan Rossi, l’unica certezza rimasta a Imola, capitano e simbolo dei rossoblù –. La colpa dell’esonero è stata un po’ di tutti, è chiaro che se avessimo centrato risultati diversi ciò non sarebbe avvenuto. Come sempre in questi casi c’è sempre un po’ di trambusto, però anche grazie all’esperienza dei compagni arrivati a gennaio siamo riusciti a gestirla nella maniera migliore possibile. Ci aspetta una gara molto difficile contro una squadra di grande valore, che sta attraversando un ottimo momento. Ma abbiamo esigenza di muovere la classifica e proveremo a metterli in difficoltà: è una partita che va giocata al 200%".

Assenti certi lo squalificato D’Auria e gli infortunati Cerretti e Doda.

Le altre gare: Olbia-Entella, Fermana-Ancona, Pontedera-Carrarese, Montevarchi-Fiorenzuola, Lucchese-Recanatese, Vis Pesaro-Rimini, Alessandria-San Donato, Reggiana-Gubbio, Siena-Torres.

La classifica: Reggiana 58, Cesena 54, Entella 52, Ancona 48, Gubbio 43, Pontedera 41, Siena, Carrarese 39, Rimini, Lucchese 36, Fiorenzuola 35, Fermana 32, Torres 29, Vis Pesaro 27, Recanatese 26, San Donato 25, Alessandria 24, Olbia 23, Imolese 20, Montevarchi 18.