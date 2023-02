Imolese poco fortunata: arriva la rimonta

IMOLESE

1

VIRTUS ENTELLA

2

IMOLESE (3-5-2): Rossi 6; Serpe 6, Camilleri 6.5 (29’ st Doda), Maddaloni 5.5; Cerretti 6, Faggi 5.5, Bani 6, Zanon 6 (35’ st Mamona sv), Agyemang 6.5 (44’ st Macario sv); D’Auria 6 (35’ st Bertaso sv), Simeri 6.5. A disp. Adorni, Molla, De Feo, Eguelfi, Lindholm, Perez, Antognoni, Bensja, Ballanti. All. Anastasi 6.

VIRTUS (3-5-2): Borra 6; Pellizzer 6 (16’ st Ramirez 6.5), Chiosa 6.5, Reali 5.5 (1’ st Sadiki 6); Zappella 5.5, Tascone 5.5 (1’ st Morosini 6.5), Paolucci 5.5 (28’ st Meazzi 6.5), Siatounis 5 (1’ st Corbari 6), Favale 6.5; Faggioli 7, Merkaj 7. A disp. Paroni, De Lucia, Barlocco, Giammaresi, dessena, Rada, Manzi, Banfi. All. Bongiorni 6.5.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa 5.

Reti: 41’ pt Simeri, 41’ st Faggioli, 50’ st Merkaj.

Note: ammoniti Zanon, Maddaloni, Merkaj, Faggioli, Zappella, Ramirez, Paolucci, Rossi. Rec. 5’, 6’.

Per 86 minuti l’Imolese ha tenuto a secco la terza forza del girone, poi è venuta fuori la determinazione della Virtus Entella, capace di ribaltare il gol di Simeri con le segnature di Faggioli e Merkaj, la seconda arrivata nel quinto minuto di recupero. L’Imolese non riesce a dare seguito al blitz di Fiorenzuola e lascia per strada tre punti pesanti in ottica salvezza. La prima occasione la creano gli ospiti sull’asse Faggioli-Merkaj: al 14’ la fuga sulla destra di Faggioli è sprecata dalla scivolata provata da Merkaj a due passi da Rossi, pallone sul fondo. Al 39’ matura l’episodio che sblocca l’incontro: Agyemang prende il fondo e crossa verso l’area piccola, Pellizzer respinge e Zappella, cadendo, tocca il pallone col braccio. Bordin concede il rigore, che Simeri trasforma dopo un paio di minuti di scaramucce (ammoniti Merkaj e Maddaloni) e proteste dei liguri. Nel recupero a protestare è l’Imolese, per un contatto molto dubbio tra D’Auria e Siatounis, che pizzica il piede d’appoggio dell’attaccante, crollato in area di rigore: per Bordin non c’è rigore. L’Imolese non soffre mai l’avversario, Anastasi opera la prima sostituzione al 74’ tirando via Camilleri per fare posto a Doda. Al 32’ arriva la prima occasione della ripresa: Favale ci prova in acrobazia, ma il tentativo non spaventa Rossi. Poi Meazzi appoggia per Morosini che calcia forte, Rossi risponde presente, il pallone esce fuori dall’area e arriva sul sinistro di Favale, la cui conclusione diventa un assist vincente per Faggioli. L’Imolese si sfalda: l’Entella ne approfitta. Zappella allarga per Chiosa che arriva al cross basso che attraversa tutta l’area per il tap-in di Merkaj: 1-2.