Imolese, primo esame dopo la rivoluzione

di Giovanni Poggi

"L’Imolese ora ha una rosa per salvarsi". Così parlò il nuovo amministratore delegato rossoblù, Giuseppe Deni, nella conferenza stampa di due giorni fa che ha definito il nuovo assetto del club. Per farlo, però, occorre fare punti e subito. A partire da oggi pomeriggio a Fiorenzuola, dove al "Pavesi" l’Imolese sfiderà la squadra di Tabbiani (ore 14.30), ottava forza del campionato a quota 35 punti e in piena lotta per i playoff. Questo per dire che all’undici di Anastasi, la cui fiducia resta immutata nonostante uno score di 6 sconfitte e 2 pareggi dal suo arrivo – in tutto sono 12 gare senza vittorie per l’Imolese, che non trionfa dal 29 ottobre e non segna da oltre 600 minuti –, servirà una prestazione maiuscola, senza farsi ingannare dal momento di forma dei rossoneri, rivitalizzati dal successo esterno nell’ultimo turno sul campo della Lucchese (1-0), ma precedentemente reduci da 4 sconfitte in fila, che hanno rallentato e non poco la corsa verso i piani alti della classifica.

"Affronteremo una squadra forte, organizzata, che è tornata a passare un momento positivo dopo qualche difficoltà. Ma avere un calo fisiologico è normale, non essendo loro una squadra costruita per vincere il campionato. Hanno giocatori importanti e molto propositivi, dovremo stare attenti alle loro ripartenze, situazioni nelle quali sappiamo che possono farci male – commenta Anastasi alla vigilia –. La società ci è stata molto vicino in queste settimane e ci ha dato grande serenità, cosa che nei mesi precedenti era mancata all’ambiente. Per questo non temo la sfida di oggi: proveremo a cavalcare la serenità".

Out gli squalificati Camilleri e Bensaja, non poche quindi le problematiche in difesa e a centrocampo per i rossoblù, che però potranno contare sul neo arrivato Bani.

"Mercato? La società ha lavorato in maniera seria, ma per amalgamare la squadra ci vogliono i tempi giusti". All’andata, con Antonioli in panchina, i rossoblù caddero 2-0 al Galli, a segno Mastroianni e Mamona, con quest’ultimo oggi passato all’Imolese e che proverà a ripetersi, dando un dispiacere a quella che fino a poche settimane fa è stata la squadra.

Le altre gare: Carrarese-Alessandria, Entella-Gubbio, Siena-Olbia, Torres-Recanatese, San Donato-Reggiana, Fermana-Montevarchi, Pontedera-Cesena, Rimini-Lucchese, Ancona-Vis Pesaro.

La classifica: Reggiana 52, Cesena 45, Entella 45, Ancona 41, Gubbio 39, Siena, Pontedera 37, Fiorenzuola 35, Lucchese, Carrarese 33, Rimini 32, Fermana 28, Torres 27, Recanatese 24, San Donato 23, Vis Pesaro 22, Alessandria 21, Olbia 19, Montevarchi 17, Imolese 16.