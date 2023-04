Imolese, prova generale in ottica playout

di Giovanni Poggi

Un occhio al campo e uno ai playout. Così farà l’Imolese, di scena oggi pomeriggio al Città del Tricolore contro la Reggiana, già promossa in serie B sabato scorso grazie al successo ad Olbia e pronta così a festeggiare davanti ai propri tifosi (già venduti in settimana oltre 8mila biglietti, sugli spalti saranno attesi più di 13mila, di cui una settantina da Imola).

Morale quasi contrapposto invece per i rossoblù, che a 90 minuti dal termine della stagione regolare sono già certi di fare i playout, dopo l’exploit di una settimana fa contro il San Donato: da capire, oggi, resta soltanto in che posizione Antonioli e i suoi affronteranno gli spareggi salvezza, se in diciannovesima oppure in diciottesima posizione.

A prescindere, comunque, Simeri e compagni non potranno contare sul vantaggio nel doppio spareggio playout, cosa che invece si è rivelata fondamentale nelle ultime tre stagioni. Difficile capire che gara sarà, al di là del prevedibile turnover di Aimo Diana, in una Reggiana che però non vorrà di certo congedarsi con una sconfitta davanti al suo pubblico, dall’altra parte. l’Imolese dovrà invece fare attenzione a ben 5 diffidati: Camilleri, Zanini, Bani, Agyemang e Faggi.

"Ho provato diverse soluzioni, ma deciderò soltanto all’ultimo chi schierare, tenendo considerato anche il discorso diffidati: farli giocare sarebbe un rischio, però è anche vero che se invece scelgo di non schierarli poi arriverebbero ai playout dopo essere stati tre settimane fermi, visto che poi ci sarà anche la sosta, e mi scoccerebbe fargli perdere la condizione – commenta il tecnico Antonioli alla vigilia del mach –. Dobbiamo affrontare chi ci metterà di fronte il destino: l’obiettivo è fare punti e superare il San Donato, ma la realtà è che non possiamo programmare nulla. Se inizi a fare dei calcoli o ad avere delle preferenze su quale avversario affrontare ai playout, poi può capitarti che ti si ritorca tutto contro, per cui è giusto che pensiamo solamente a scendere in campo e fare il meglio possibile".

A Reggio Emilia per provarci e non per essere la vittima sacrificale, nel giorno della festa dei granata.

"Per noi non sarà una festa, ma un’occasione e un banco di prova per provare ad arrivare agli spareggi con autostima e in buona condizione. Andremo là e faremo la nostra partita".

Per mister Antonioli, oggi a Reggio, si tratterà anche di un ritorno.

"Sarà una sfida particolare per me, in quella stagione mi sono trovato benissimo. Ho ancora tanti amici lì: sono felice per la piazza e per la tifoseria, che merita questo salto di categoria", conclude il tecnico rossoblù.

Il club rossoblù è stato penalizzato di due punti e, quanto pare, non ha intenzione di fare alcun ricorso a riguardo.

Le altre gare: Recanatese-Ancona, Rimini-Montevarchi, Vis Pesaro-Carrarese, Alessandria-Cesena, Torres-Fermana, San Donato-Fiorenzuola, Pontedera-Gubbio, Lucchese-Olbia, Siena-Entella.

La classifica: Reggiana 80, Cesena, Entella 76, Carrarese 62, Gubbio 60, Pontedera 59, Ancona 58, Lucchese, Siena 48, Rimini 46, Recanatese 44, Fermana 43, Olbia, Fiorenzuola 41, Torres 40, Alessandria 38, Vis Pesaro 36, San Donato 34, Imolese 33, Montevarchi 27.