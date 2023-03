"Imolese, successo importante Ora restiamo con i piedi per terra"

di Giovanni Poggi

Quarantadue giorni dopo, l’Imolese interrompe il suo digiuno di vittorie. Lo fa a Olbia, in quella che a tutti gli effetti rappresentava un’ultima spiaggia per i rossoblù, penultimi, con le spalle al muro e, fino al calcio d’inizio di sabato al Nespoli, virtualmente retrocessi. Giusto parlare al passato, però, almeno per oggi e almeno finché non verranno ufficializzati gli ormai inevitabili due punti di penalizzazione, che faranno scivolare la squadra di Antonioli all’ultimo posto, complice il successo del Montevarchi sulla Torres, che ha riaperto completamente la lotta in zona playout. Una corsa riaccesa anche grazie al trionfo dei rossoblù che, ribaltando l’Olbia nella ripresa, hanno dimostrato di essere ancora vivi. Affatto che scontata e difficilmente pronosticabile la vittoria contro i sardi, che alla gara con l’Imolese ci arrivavano con i favori del pronostico, forti di 11 punti raccolti nelle ultime 5 gare, con il tutto reso poi ancora più complicato da un viaggio lungo e stancante.

Sul campo, però, nulla di ciò si è visto, almeno non nei primi 20 minuti del secondo tempo, quando i cambi di Antonioli hanno fatto la differenza, con gli ingressi di D’Auria e Corner a cambiare volto alla gara e a spostarla su binari più che favorevoli. Un uno-due micidiale, scaccia-incubi, almeno per una notte. "Finalmente sono arrivati tre punti fondamentali per il nostro cammino, e per di più in uno scontro diretto: è stata una vittoria importantissima e meritata – ha commentato mister Mauro Antonioli nel post-gara. Per il tecnico lombardo si tratta del primo successo dal suo ritorno in panchina dopo una sconfitta e due pareggi –. Sono contento della prestazione della squadra, sia nel primo che nel secondo tempo, nonostante il fattore vento, che ha condizionato fortemente la partita".

Un sigillo, il sesto dei rossoblù in campionato, marchiato anche grazie alle scelte del tecnico lombardo. "Nella ripresa ho messo in campo Annan e D’Auria per dare maggiore velocità alla manovra, e i due cambi hanno pagato, ma credo che tutti coloro che sono entrati a gara in corso abbiano dato il massimo, specialmente nei maggiori momenti di sofferenza per portare a casa il risultato. Faccio davvero i complimenti a tutti i miei ragazzi. E’ una vittoria importante, che però non ci deve far fare voli pindarici, ma farci rimanere con i piedi per terra, anche perché domani si torna di nuovo in campo e non possiamo permetterci di abbassare la tensione".

Neanche il tempo di recuperare le energie, che domani si torna già in campo: al Galli (ore 18) arriva l’Ancona, quarta forza del girone e reduce dal tris rifilato al San Donato.

Le altre gare: Gubbio-Cesena 1-1, Fiorenzuola-Recanatese 0-1, Montevarchi-Torres 1-0, Fermana-Carrarese 0-0, Alessandria-Lucchese 0-1, Rimini-Pontedera 1-1, Ancona-San Donato 3-0, Reggiana-Entella 0-1, Siena-Vis Pesaro 4-0.

La classifica: Reggiana 68, Entella 65, Cesena 60, Ancona 53, Carrarese 49, Gubbio, Pontedera e Siena 46, Lucchese 44, Rimini 42, Fermana 39, Fiorenzuola 38, Recanatese 36, Torres 33, San Donato, Olbia 31, Vis Pesaro 30, Alessandria 29, Imolese 25, Montevarchi 24.