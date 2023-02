Imolese, una gara che vale all’Infinito

di Giovanni Poggi

Un altro treno da prendere al volo, per non veder svanire il sogno salvezza. Oggi pomeriggio, al Tubaldi di Recanati (17.30), nella terra dell’Infinito di Leopardi, l’Imolese si gioca un’importante fetta del proprio futuro contro la squadra di Pagliari. Reduci dalla cocente sconfitta di martedì scorso con l’Entella al Galli, arrivata negli ultimi secondi, dopo che i rossoblù erano stati in vantaggio per oltre 85 minuti, i ragazzi di Anastasi non hanno grosse alternative, se non quella di vincere e accorciare il divario proprio sulla Recanatese, oggi distante sei lunghezze e inserita nel primo slot disponibile del ’limbo’ della zona salvezza. Con un successo, i rossoblù vedrebbero alimentate le speranze di potersi giocare le chances di restare tra i pro fino alla fine, dimostrando inoltre che la vittoria di una settimana fa a Fiorenzuola - dopo 3 mesi senza la conquista dei 3 punti -, non è stata frutto del caso.

Al contrario, sarebbero dolori, anche in vista di un trittico di partite, sulla carta, proibitive, che attendono Rossi e compagni nel mese di febbraio (Cesena, Carrarese e Gubbio).

"Con l’Entella ha parlato il campo, ma il calendario ci dice che abbiamo un’altra sfida importante davanti: adesso servono i fatti – commenta alla vigilia mister Anastasi –. Per noi è la partita di cartello, anche se non la reputo uno scontro diretto, ma una gara difficile dopo una settimana corta e densa di impegni. L’approccio che dovremo avere è lo stesso di sempre, quindi serenità e tanta cattiveria agonistica, giocando senza ansie, che non servono a nulla: è questo il nostro modo di operare a livello mentale, senza mettersi addosso inutili pressioni".

In queste settimane, una grossa mano all’Imolese l’ha data Simeri, in gol nelle ultime due partite, elemento arrivato dal mercato invernale, che ha rivoluzionato quasi in toto la band rossoblù. A disposizione del tecnico siciliano anche il neo acquisto Tulli. "Se la squadra che abbiamo adesso l’avessimo avuta dall’inizio, sono certo che sarebbe stato un altro tipo di campionato. Ora siamo davvero un bel gruppo, coeso, chi è arrivato in queste settimane ha portato spirito ed esperienza, compattandosi con chi c’era già da inizio stagione. Scenderemo in campo con la concentrazione giusta: oggi vincerà chi correrà più degli altri e chi avrà più cattiveria agonistica".