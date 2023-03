Imolese, una rimonta che dà speranza e fiducia

OLBIA 1 IMOLESE 2 OLBIA (3-4-3): Sposito 6.5; Brignani 5.5, Bellodi 4.5, Emerson 5.5 (17’ st Incerti 5.5); Arboleda 6, Biancu 5.5 (35’ st Boganini sv), Dessena 6.5 (25’ st La Rosa 6), Sperotto 5.5; Contini 6 (25’ st Corti 5.5), Nanni 5, Ragatzu 5.5. A disp.: Van der Want, Gabrieli, Fabbri, Secci, Occhioni, Zanchetta, Babbi, Sueva. All. Paniziutti (squalificato Occhiuzzi) 5.5. IMOLESE (4-3-1-2): Rossi 6; Maddaloni 5.5 (47’ st Fort sv), Camilleri 6, De Vito 6 (38’ st Scremin sv), Agyemang 5 (1’ st Annan 6.5); Zanon 6.5, Bertaso 6 (23’ st Serpe 6), Faggi 7; De Feo 6.5; Tulli 6.5, Corner 5.5 (1’ st D’Auria 7). A disp.: Adorni, Molla, Macario, Doda. All. Antonioli 7. Arbitro: Emmanuele di Pisa 6,5. Reti: 11’ pt Dessena, 7’ st Faggi, 15’ st D’Auria. Note: ammoniti: Faggi, Bertaso, Emerson, Biancu, Arboleda, Ragatzu, Nanni, Bellodi, Brignani, La Rosa, Rossi. Angoli: 2-2. Spettatori 600; recupero: pt 1’, st 6’. Colpaccio dell’Imolese, che senza nove indisponibili torna al successo dopo 6 turni di astinenza ed espugna il campo dell’Olbia, ribaltando il risultato nel primo quarto d’ora della ripresa. Prova di carattere degli uomini di misterr Antonioli, che ha lanciato Tulli e il giovane Lindholm Corner dal primo minuto, optando per un 4-3-1-2 a trazione...