Imolese, vietato distrarsi per la salvezza

di Giovanni Poggi

Morale alto e voglia di continuare a cavalcare questo momento magico. A cinque giornate dalla fine della stagione regolare l’Imolese, reduce da tre vittorie all’interno di una striscia di cinque risultati utili consecutivi, si è meritata di andarsi a giocare fino in fondo la salvezza.

Oggi pomeriggio (ore 14.30), al Mannucci di Pontedera, un’altra finale per provare ad avvicinare sempre di più l’obiettivo: sarà dura, ma i rossoblù hanno dimostrato nelle ultime uscite di potersela giocare con tutti.

"Il gruppo è carico e il morale è alto, siamo riusciti a recuperare in buona parte le forze dopo il tour de force di 3 gare in 7 giorni. Siamo pronti per giocarci questo rush finale, ma anche consapevoli che non possiamo mollare di un millimetro: ogni partita è la più importante della stagione, questa deve essere la nostra mentalità – così alla vigilia mister Antonioli, contento per i rientri importanti dalla squalifica di D’Auria, Camilleri e Zanon, e il ritorno dall’infortunio di Bani, che rendono un po’ meno amare le assenze –. Avremo dei rientri importanti, che significa di conseguenza avere delle alternative in più, e quindi un pensiero in meno. Purtroppo Mamona è ancora infortunato e non ci sarà, così come saranno assenti Rossi ed Eguelfi. Anche Serpe sarà out per squalifica". Tre punti dalla salvezza diretta, una cosa impensabile anche solo un mese fa.

Ora però manca l’ultimo passo, quello decisivo, da cominciare già oggi a Pontedera.

"Fino a poco tempo fa potersi giocare la salvezza sembrava un’utopia, oggi, invece, il destino è nelle nostre mani. Ci abbiamo sperato fortemente e con una serie di prestazioni, e risultati importanti, siamo qui a giocarcela: sarebbe qualcosa di incredibile e faremo di tutto per centrare questa impresa. Adesso dobbiamo continuare così e guadagnare ancora più terreno sulle inseguitrici".

La sconfitta immeritata dell’andata (1-2) coincise con il suo esonero: scelta che, visti i numeri raccolti e il gioco prodotto dal suo reintegro, si è rivelata sbagliata. Ma mister Antonioli non ha sentimenti di rivalsa, semplicemente cercherà di dare tutto se stesso per conquistare un’insperata salvezza.

"La partita dell’andata mi ha lasciato tanto amaro in bocca, ma parlare di quello che poteva essere e non è stato non mi sembra giusto. Stiamo facendo un percorso importante e dobbiamo concentrarci su quello. Mi aspetto una gara difficilissima contro un avversario che sta viaggiando forte e che gioca con la testa libera. Non sarà facile, hanno molta qualità, dovremo essere bravi a chiudere le loro fonti di gioco. Ho fiducia nei ragazzi, ce la possiamo giocare", conclude il tecnico rossoblù.

Le altre gare: Rimini-Reggiana, Torres-Ancona, Recanatese-Montevarchi, Lucchese-Fermana, Alessandria-Fiorenzuola, San Donato-Gubbio, Cesena-Olbia, Carrarese-Siena, Vis Pesaro Entella.

La classifica: Reggiana 72, Entella 68, Cesena 66, Carrarese 54, Ancona 53, Gubbio 52, Pontedera 50, Siena 48, Lucchese 45, Rimini 43, Fermana, Recanatese 39, Fiorenzuola 38, Olbia 35, Torres 34, Vis Pesaro 33, San Donato, Alessandria, Imolese 31, Montevarchi 27.