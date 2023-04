Imolese, Zanini segna ma lascia i suoi in dieci

IMOLESE

1

RIMINI

1

IMOLESE (4-2-3-1): Adorni, Zanon, Maddaloni, Camilleri, Annan (23’st Agyemang), Zanini, Bertaso (23’st Bani), Faggi (36’st Bensaja), D’Auria (42’st Macario), De Feo (17’st Mamona), Simeri. A disp: Manzari, L. Serpe, Fort, Corner, Perez, Tulli. All. Antonioli.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno, Laverone, Gigli, Pietrangeli, Regini (31’st Haveri), Tonelli (36’st Vano), S. Rossetti (36’st Pasa), Sandri, Rosso (24’st Gabbianelli), Santini, Piscitella (36’st M. Rossetti). A disp: Galeotti, Lazzarini, Tanasa, Delcarro, Mencagli, Accursi, Allievi, Tofanari, P. Serpe, De Rinaldis. All. Gaburro.

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona.

Reti: 36’pt Piscitella, 41’pt Zanini.

Note: ammoniti Sandri, Maddaloni, Simeri, M. Rossetti, Camilleri, Santini; espulso Zanini. Rec. 1’ e 7’.

di Giovanni Poggi

Un punto buono a metà per l’Imolese, che nel derby col Rimini al Galli non va oltre l’1-1. Un piccolo passo per allontanarsi dall’ultimo posto (distante 5 punti), ma non sufficiente per rivedere da vicino la zona salvezza, ora lontana sei lunghezze, complici i successi di Torres e Olbia, che complicano i piani dei rossoblù e di tutte le squadre invischiate in zona retrocessione. Imolese viva e volenterosa nel provarci fino a quando la parità numerica ha retto, poi, dopo il rosso a Zanini (terzo gol ma anche terza espulsione stagionale), la partita viene accompagnata verso un pareggio tutto sommato giusto. Primo tempo scoppiettante, con occasioni che fioccano da una parte e dall’altra. I primi tentativi sono del Rimini, con lo spauracchio Santini a farsi subito sentire e a svariare lungo tutta la trequarti d’attacco. L’Imolese risponde prima con Simeri, che calcia a botta sicura trovando l’opposizione di Zaccagno, poi con Faggi, il cui tap-in da buona posizione finisce largo. La premiata ditta Simeri-Faggi torna a rendersi nuovamente pericolosa al 25’, ma il destro dell’ex Bari finisce fuori di un soffio. Qualche minuto più tardi, ci prova anche Zanini, servito in area da D’Auria, Zaccagno si esalta e compie un miracolo, deviando il pallone in corner. Il buon momento dell’Imolese viene però oscurato al 36’, quando da sinistra Piscitella si accentra e lascia partire una conclusione a giro al bacio, che sbatte contro la traversa e si infila in rete. Botta e risposta. Minuto 41, la difesa biancorossa allontana la punizione di Bertaso, Zanini dal limite la lascia rimbalzare una volta, prima di calciare potente col destro, pescando il jolly che batte Zaccagno, per l’1-1. Ad inizio ripresa, Simeri ci riprova, ma Zaccagno è bravo a chiudergli lo specchio. Dall’altra parte è Pietrangeli a bussare alla porta di Adorni, che si fa trovare attento. Poi, quasi più nulla, con il doppio giallo a Zanini che fa calare il sipario sul derby.

Giovedì a Pesaro, il delicato scontro diretto con la Vis.

Le altre gare: Olbia-Alessandria 4-0, Ancona-Carrarese 3-3, Fiorenzuola-Torres 1-3, Cesena-Lucchese 1-1, Entella-Pontedera 1-0, Fermana-Siena 3-1, Gubbio-Vis Pesaro 3-0, Montevarchi-San Donato 1-3, Reggiana-Recanatese 1-1.

La classifica: Entella, Reggiana 74, Cesena 70, Gubbio, Carrarese 58, Ancona 55, Pontedera 53, Siena 48, Lucchese 47, Rimini 45, Fermana, Recanatese 43, Fiorenzuola 39, Olbia, Torres 38, San Donato 34, Vis Pesaro 33, Alessandria 32, Imolese 32, Montevarchi 27.