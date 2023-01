International, due sorrisi azzurri

Chiusa la prima fase, ripartirà la prossima settimana il campionato di serie D per la Curti International. Dopo il quarto posto nel girone D i biancorossi giocheranno nella seconda parte di campionato la cosiddetta fase verde, quella cioè che porterà verso i playoff per la promozione in serie C e, male che vada, garantirà comunque la permanenza in serie D. La Curti sarà nel girone E con Moba Modena, Artusiana, Vis Persiceto, Cmo Ozzano, Budrio, Castelfranco e Giardini Margherita, partendo però con zero punti, non avendo accumulato nessuna vittoria nei precedenti con l’Artusiana, con cui aveva già giocato nella prima fase.

Nel frattempo si sorride in casa International per la convocazione dei giovani Federico Galassi e Giacomo Ravaglia ai raduni interprovinciali della classe 2009 nell’ambito del progetto Academy Italia. Federico e Giacomo prenderanno parte all’Academy Camp territoriale di Ferrara martedì 24 gennaio a cui parteciperanno una ventina dei migliori talenti del 2009 della zona del bolognese e ferrarese.

l.m.