Izzo settimo nei 100 stile, oggi tocca ancora a Carraro

Dopo le scorpacciate di medaglie di venerdì, condite dal pass mondiale conquistato da Federico Poggio nei 100 rana, la terza giornata dei campionati italiani assoluti primaverili di Riccione è stata più tranquilla per l’Imolanuoto, che non ha mancato l’appuntamento con una finale. Lo ha fatto grazie a Giovanni Izzo, che nei 100 stile si è classificato al settimo posto nuotando con il tempo di 49’’35. Il bolognese classe 1998 si era qualificato tra i migliori otto dopo il sesto posto al mattino (49’’37).

Nei 200 misti il Gabriel Pirelli ha concluso con il venticinquesimo tempo in batteria in 2’07’’77, per poi chiudere la finale Junior settimo (2’08’’41).

Al femminile, nei 100 stile Giulia Verona chiude undicesima dopo le batterie del mattino con il tempo di 56’’12, poi nella finale B chiude seconda (56’’06). Nella stessa gara Arianna Guidotti è trentaquattresima in 57’’59 e nella finale Junior ha terminato al sesto posto (57’’32). Si ritorna in vasca anche oggi nella penultima giornata di gare in programma nella piscina di Riccione, con Michele Busa, Luca Todesco e Gabriel Pirelli al via nei 100 farfalla; Carlotta Zofkova, Arianna Guidotti e Sofia Salvato impegnate nei 100 dorso; Alessia Polieri e Asia Salvato nei 200 farfalla; Stefano Saladini e Andrea Castello nei 200 rana; Alessia Ferraguti nei 50 stile e Giulia Verona nei 200 stile. In attesa, lunedì, del tentativo di Martina Carraro di provare a strappare il pass iridato diretto nei 50 rana.

l. m.