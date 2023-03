La Biancoverde arriva decima Bene Guicciardi, James e Hassanaine

Archiviata la prima gara nazionale, la Ginnastica Biancoverde, al Pala De Andrè a Ravenna, si è classificata in decima posizione, ottenendo qualche decimo in meno rispetto alla precedente performance. Le ginnaste imolesi hanno mantenuto il settimo posto in campionato.

La Biancoverde ha totalizzato appena qualche decimo in meno della prima prova e si è piazzata al decimo posto generale della gara pur conservando comunque un settimo posto generale in Campionato dato dalla somma del punteggio delle due prove disputate. Alessia Guicciardi e Carolina James hanno disputato la gara completa sui quattro attrezzi.

Alessia ne ha centrati tre: trave, corpo libero e volteggio, commettendo errori alle parallele, Carolina invece è incappata in una caduta alla trave andando poi molto bene con il corpo libero, volteggio e parallele asimmetriche. Buona prova nel volteggio di Nisrine Hassanaine che ha eseguito anche l’esercizio alle parallele. Giorgia Centenaro ha contribuito con l’esercizio alle parallele e corpo libero.

Bene anche Chiara Pontil al corpo libero e al volteggio e Viola Cucinotta, esordiente alla trave con un buon esercizio che è entrato nel computo dei tre esercizi di maggior valore. Non ha gareggiato Sofia Forino che avrebbe eseguito la parallela per un risentimento muscolare.

La prossima tappa c’è a inizio di maggio ad Ancona, dove si decideranno le classifiche finali del campionato regular season e le migliori sei squadre che accederanno alla Final Six.

La squadra punterà a rinforzare e stabilizzare il repertorio di tutte le ginnaste, alcune delle quali stanno per realizzare nuovi elementi di valore che in questa seconda tappa non hanno ancora presentato.

Mirko Melandri