La Biancoverde da applausi con la Orlando

Quattro atlete ai primi quattro posti nel settore promozionale. E’ questo il ruolino di marcia della Ginnastica Biancoverde che, a Ravenna, al campionato regionale Uisp, ha piazzato, nella categoria Junior Senior Elite, Giorgia Orlando sul gradino più alto del podio, seguita da Sofia Menghetti, Eleonora Padovani che completano il podio senza dimenticare al quarto posto Diletta Galassi.

Nella specialità della Seconda categoria Junior, Letizia Cavalieri ottiene due medaglie d’oro e una di argento rispettivamente alla trave, al corpo libero e alle parallele mentre Chiara Baroncini si aggiudica il primo posto alla parallela e due quarti posti in trave e corpo libero. La seconda categoria si è chiusa con le ginnaste Junior A Alessia Falat e Gaia Verri che concludono all’ottava e nona posizione nella graduatoria generale. Per soli 0,5 decimi dalla prima classificata Alessia Falat non sale sul podio al corpo libero. Nella quarta categoria Senior Elite Sara Ghiddi conquista l’oro.

m. m.