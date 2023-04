La caduta dell’Imolese: in quattro anni dal sogno della B alla D

Il giorno dopo, paradossalmente, ha fatto ancora più male. Imolese in serie D, questa volta per davvero, o almeno così dice oggi la classifica dopo la sentenza del Tribunale Nazionale Federale che venerdì ha inflitto quattro punti di penalizzazione al club rossoblù che, sommati ai cinque di distanza dalla Vis Pesaro al termine della stagione regolare, diventano nove: non abbastanza per disputare i playout e provare a conquistarsi la salvezza sul campo. E mentre a Pesaro si festeggia silenziosamente – attualmente l’unico playout che si andrà a disputare nel girone B è quello tra Alessandria e San Donato –, in attesa di verdetti definitivi, a Imola l’umore è totalmente opposto, e non potrebbe essere altrimenti.

Una retrocessione beffarda, per una città intera che solo quattro anni fa vedeva da vicino la serie B e per chi poi l’Imolese ce l’ha sempre davvero nel cuore, perché un conto è perdere sul campo e un altro è vedere gettata all’aria una stagione intera per vicende extra. Una storia bellissima che, seppure attraversata da numerose difficoltà e momenti bui, è riuscita a regalare a tanti emozioni incancellabili: dalla cavalcata con Dionisi in panchina a sfiorare, appunto, la serie B, ai tre playout vinti di seguito con Rossi sugli scudi a fare impazzire di gioia il popolo rossoblù.

Ecco, tutto questo, venerdì all’ora di pranzo, è finito in cenere: sogni e speranze bruciati rapidamente, e una città che dice addio al mondo del professionismo nella maniera più triste e amara possibile. E sui social i tifosi si sono scatenati, tra commenti di rabbia ed enormi perplessità: retrocedere così non è andato giù a nessuno.

"Serietà e rispetto per la città di Imola!!!...", così il fan club "Imolese Ci Siamo Sempre", che sulla propria pagina Facebook ha ribadito il proprio pensiero. "Si salvano solo giocatori e tifosi…", tra i commenti più "pacati" di alcuni appassionati a manifestare il proprio stato d’animo, mentre altri si sono limitati al "vergogna", mantenendo le proprie distanze con la società.

Questa l’aria che si respira a Imola, in attesa dell’esito del ricorso presentato dalla società e di capire che ne sarà di questa Imolese.

Giovanni Poggi