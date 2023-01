La Carraro da applausi Poggio batte Cerasuolo

Imolanuoto protagonista in vasca all’Euromeet in Lussemburgo, una buona tappa in preparazione ai campionati assoluti di aprile. Doppia medaglia per Martina Carraro che ha vinto i 200 rana in 2’26’’67 e ha preso l’argento nei 50 in 31’’27 e anche nei 100 in 1’07’’47, in entrambe le gare dietro alla svedese Hansson. Dominio imolese nei 50 rana al maschile con la vittoria di Federico Poggio in 27’’30 davanti a Simone Cerasuolo, secondo in 27’’48. Un altro successo per Poggio arriva anche nei 100, con la vittoria in 1’00’’34. Sempre nel weekend si è nuotato anche a Riccione, al trofeo Nuoto Riccione Winter edition, che ha visto la prima uscita di Arianna Castiglioni da quando è arrivata a Imola: per la ranista lombarda primo posto nei 100 rana in 1’07’’03. Successo anche per Giulia Verona che in 1’02’’49 vince i 100 farfalla.