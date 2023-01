La Clai chiude male: 3-0 con l’Altino

Altino

3

Clai

0

(25-21, 25-20, 25-19)

ALTINO: Giometti 12, Picchi, Montechiarini 6, Orazi 13, Civardi 11, Antonaci 9, Conti, Papa, Tarantino, Graziani, Natalizia, Ferrara ne, Fanelli ne. All.: Giandomenico.

CLAI: Telarini, Arcangeli 1, Cavalli 2, Tasholli 1, Cammisa, Folli, Migliorini 4, Mastrilli , Curti, Ndiaye ne, Missiroli 2, Moretto 8, Rizzo 14, Morciano 1. All.: Caliendo.

Arbitri: Tizzanini e Spitaletta

Il girone d’andata della Clai non si poteva chiudere peggio: la squadra di Nello Caliendo oltre ad aver perso sul campo dell’Altino per 3-0, è pure scivolata al quinto posto in classifica superata dalla Trevi Perugia vincente con Ravenna. Nelle file imolesi ha esordito la nuova schiacciatrice Francesca Morciano (2002).