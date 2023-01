La Clai di Caliendo aspetta Forlì

Dopo la pausa natalizia, la Clai domani sera alle 18 tornerà in campo alla palestra Volta, le ragazze di Nello Caliendo giocheranno il derby con la Libertas Forlì. Una partita da vincere per non perdere ulteriore terreno in graduatoria, nelle ultime curve del 2022 le imolesi hanno centrato qualche passo falso di troppo e le posizioni di vertice si sono allungate.

La gara di domani è abbastanza abbordabile, le forlivesi sono a centro classifica e tutto sommato si possono anche fare i tre punti. La prima incognita è sicuramente la pausa e di cosa ha portato nella testa delle giocatrici, dopo un periodo di inattività non è mai facile tornare in campo. La Clai deve tornare a vincere, non mancano i mezzi per lottare con le prime, difficile riprendere la capolista Vtb Bologna, mentre è più facile azzannare le due seconde che sono solamente a tre punti.

a. m.