La Clai di Caliendo cerca continuità L’obiettivo è blindare il terzo posto

Domani alle 18 la Clai giocherà sul campo di Castelbellino, le biancoblù affronteranno Clementina. Sulla carta la partita è abbordabile, ma bisogna pur sempre fare i conti con il momento che stanno attraversando le avversarie ed in questo preciso periodo del torneo le marchigiane devono muovere il proprio score per mettersi in una posizione migliore. Attualmente grazie agli scontri diretti Clementina è praticamente salva nonostante abbia gli stessi punti della Vezzali Reggio Emilia. Vive più o meno la stessa situazione, ma dall’altra parte della classifica, la Clai che è terza a pari punti con il Mosaico Ravenna e con una lunghezza di vantaggio sulla Libertas Forlì.

Va detto che il team di Nello Caliendo ha giocato una partita in meno e quando tutte le squadre avranno o stesso numero di incontri disputati, la situazione sarà più chiara e reale. Fin qui eccezion fatta per qualche passaggio a vuoto, la Clai ha tutte le carte in regola per poter ambire al terzo posto alle spalle di Altino e Vtb Bologna che stanno facendo un altro sport. La gara nelle Marche è l’inizio di un piccolo mini torneo dove la continuità di rendimento è praticamente alla base di tutto. La prima tappa è domani, poi via via arriveranno tutte le altre, punti in palio sempre più pesanti.

Le altre gare: Mosaico Ravenna-Zerosystem Modena, Vtb-Volley Modena, Angelini Cesena-Pieralisi Jesi, Corridonia-Vezzali Reggio Emilia, Trevi Perugia-Libertas Forlì, riposa Altino.

La classifica: Vtb 43; Altino 37; Clai e Mosaico 28; Libertas 27; Corridonia 23; Jesi e Trevi 22, Angelini 21; Clementina e Vezzali Reggio Emilia 19; Volley Modena 8; Zerosystem Modena 8.