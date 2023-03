La Clai punta in alto

Clai Imola

3

Volley Academy Modena

0

(25-13; 25-19; 25-18)

CSI CLAI IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli 1, Cavalli 3, Tasholli ne, Cammisa 9, Folli ne, Migliorini 5, Mastrilli (L), Curti, Ndyaie ne, Morciano ne, Missiroli 9, Moretto 6, Rizzo 11. All. Caliendo-

VOLLEY ACADEMY MODENA: Otta, Kraja 7, Malenotti (L), Amatucci, Lorenzi 1, Garavaglia (L2), Quinteros, Tonello 9, Sperati ne, Boscani ne, Coccoli 3, Malovic 7, Martinato 5, Fiore 3. All. Marazzi

Arbitri: Forte e Scialpi.

La Csi Clai Imola porta a termine il suo compito, batte nettamente Modena e si riporta al terzo posto in classifica a sole cinque giornate dal termine della regular season.

Con queste poche parole si può riassumere il pomeriggio del PalaRuscello, anche se il peso specifico di questo fondamentale successo interno è davvero molto rilevante in ottica futura.

La squadra di Nello Caliendo aveva la possibilità di superare in graduatoria Ravenna, ferma per il turno di riposo, e non si è assolutamente lasciata scappare questa appetitosa occasione.

La Volley Academy di Modena, fanalino di coda del girone, era avversaria sulla carta più che abbordabile, e il rettangolo di gioco non ha fatto altro che confermare quest’ipotesi iniziale.