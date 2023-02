La Clai si prepara per Perugia Cavalli: "Puntiamo in alto"

La Clai sta preparando il ritorno in campo di sabato, dopo un paio di settimane di sosta le biancoblù sabato sera giocheranno in trasferta a Perugia. Fin qui le ragazze di Nello Caliendo hanno centrato 7 vittorie, di queste una soltanto è arrivata fuori casa: a Cesena. "In questi primi mesi – sottolinea il capitano Sofia Cavalli – abbiamo giocato spesso in casa, e questo ci ha favorito parecchio soprattutto nella fase iniziale della stagione. Giocare alla palestra di via Volta è per noi un grande vantaggio, questo è innegabile. Non collego comunque il fattore campo alle sconfitte che abbiamo subito finora. Per esempio, a Bologna abbiamo perso contro una squadra davvero molto forte soltanto al tie-break decisivo e avendo peraltro avuto qualche possibilità di vincere il match. E quella partita ci ha insegnato davvero tanto". Nel corso di un’annata ci sono pure dei risultati che vanno a pesare sul rendimento di una squadra, per quanto riguarda la Clai i passi falsi che pesano di più sono gli incontri con Modena in trasferta e lo stop interno con Campagnola Emilia: "Queste sono state le sconfitte più brutte, quelle che abbiamo pagato di più in termini di autostima. In entrambe queste partite abbiamo iniziato con il freno a mano tirato e non siamo mai riusciti ad entrare in pieno nel match. Credo che la causa di quanto accaduto sia da ricercare soprattutto in un approccio mentale non del tutto ideale". Quando perdi calano le certezze e non sempre si riesce a trovare una risposta a quanto accaduto: "La sconfitta di Modena ha lasciato a tutti noi un grande amaro in bocca, soprattutto per il fatto che non siamo riusciti ad esprimere la nostra pallavolo migliore. Era fondamentale fare punti su quel campo, contro un avversario alla nostra portata, e invece quel giorno tutto è andato storto. Quindi, si, questa sconfitta in particolare ha inciso, però appena 7 giorni dopo abbiamo giocato una grande partita in casa contro Ravenna ottenendo una bellissima vittoria. Le sconfitte ci hanno buttato giù, ma non hanno mai segnato il nostro percorso".

Il capitano fissa la strada per il girone di ritorno che comincia sabato in Umbria: "Cercheremo di giocare una buona seconda fase per dimostrare di essere all’altezza di quanto fatto nella prima parte. Ce la metteremo tutta per fare il maggiore numero possibile di punti e per arrivare sempre in alto in classifica".

a. m.