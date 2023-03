La Coppa Placci va ad Amadori

Oltre 150 persone presenti, nella cornice dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, alla consegna della prima ‘Coppa Placci’ alla carriera a Marino Amadori. Un bel riconoscimento per l’ex ciclista professionista, vincitore della Placci nel 1983 e attuale ct della selezione azzurra Under 23, che ha scherzato con gli amici Alfio Vandi e Davide Cassani finiti alle sue spalle nella speciale graduatoria di un riconoscimento alimentato dall’impegno della Ciclistica Santerno Fabbi Imola e della Fondazione Luciano Pezzi. In sala tanti personaggi carismatici del mondo delle due ruote a pedali: dal decano degli organizzatori Nino Ceroni agli ex pro Coppolillo, Fontanelli, Pelliconi, Patuelli, Conti e altri. Ma anche Ilario Rossi, fondatore e presidente onorario della società sportiva imolese attivissima nelle categorie Giovanissimi ed Allievi, Giocondo Fabbi e Luca Martelli.

Molto apprezzata l’esposizione di bici e maglie d’epoca allestita negli spazi del circuito.

Presenti anche il sindaco di Imola Marco Panieri, l’assessore Elena Penazzi e il consigliere Antonio Ussia. Partner dell’evento la cantina Ca’Lunga. Il ciclismo tornerà protagonista in autodromo il 22-23 luglio con il GP Fabbi. m.g.