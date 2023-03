La Diffusione Sport vola con l’under 12

Scorpacciata di successi per la scuola di pallavolo Diffusione Sport Imola, a partire dall’ottimo risultato delle due squadre azzurre Under 12 impegnate al Trofeo Cavicchi, entrambe allenate da Rita Okrachkova.

La squadra nella categoria Esperte, targata Enoteca 1300, supera Sesto Imolese (3-1), perde con San Lazzaro Vip A (0-4) e batte Granarolo B (4-0) mentre la formazione delle Principianti, griffata McDonald’s, perde 3-1 con Pallavolo Ozzano B. E’ partito col piede giusto il trofeo Manteo femminile riservato alla categoria Under 16, con la vittoria agevole 3-0 in trasferta per la Cna Imola contro la Polisportiva Emilia. Benissimo l’Oreficeria Bonatti di Terza Divisione, corsara a Calderara per 3-1 dopo un match molto combattuto. Meno scoppiettante la prima squadra Agriflor che nel torneo di Prima Divisione esce sconfitta 3-0 nella gara con Medicina.

l. m.