La famiglia Imolanuoto si allarga e apre al mondo paralimpico

Anche il nuoto paralimpico entra ufficialmente nella grande famiglia dell’Imolanuoto.

La società imolese stava lavorando da parecchio entrare anche in questo settore natatorio e da lunedì è arrivata la tanto attesa affiliazione alla Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) che permetterà così la partecipazione alle gare sotto il nome Imolanuoto della squadra che al momento è formata dagli atleti Daniele Parrella, Davide Cortini, Alex Labindi, Alessandro Vitiello, Giuseppina Chierchia e Caterina Epifani.

E per il primo appuntamento in acqua non ci sarà da aspettare troppo, visto che la neonata squadra imolese esordirà già questo weekend (sabato e domenica) al Meeting di San Marino.

A seguire la squadra sono i tecnici Finp Roberta Randi e Matilde Martinelli in collaborazione con l’allenatore Fin Matteo Tampieri, storico braccio destro di Cesare Casella e tra gli organizzatori del gruppo paralimpico.

"Abbiamo iniziato a costruire un gruppo a settembre e adesso è arrivata ufficialmente l’affiliazione – racconta Matteo Tampieri –, ossia il riconoscimento del settore da parte della federazione. Era doveroso farlo e ci siamo riusciti e questo ci rende soddisfatti e orgogliosi. Siamo già pronti per l’esordio a San Marino, a un meeting a cui parteciperemo anche con la nostra prima squadra".

Un gruppo di età diversa quello paralimpico dell’Imolanuoto che è appena nato e che è destinato a crescere col tempo.

"Il gruppo è estremamente eterogeneo perché si va dai 15 anni in su. Prima di questo riconoscimento alcuni ragazzi nuotavano e partecipavano alle gare paralimpiche in maniera autonoma e andavano a Ravenna o Riccione per poter accedere al tesseramento e gareggiare. Adesso invece c’è anche l’Imolanuoto e puntiamo anche a aumentare il nostro gruppo, se ci fossero altri interessati".

